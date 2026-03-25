Con uno que otro que jamás ha figurado, así quedó el tarjetón para las Presidenciales

Resumen: Tras el sorteo realizado por la Registraduría Nacional este 25 de marzo, quedó definida la posición de las 14 fórmulas presidenciales en el tarjetón para las elecciones del 31 de mayo. La tarjeta electoral inicia con Iván Cepeda (Pacto Histórico) en la esquina superior izquierda y cierra con la fórmula de Luis Gilberto Murillo y la opción del voto en blanco en la parte inferior. Este diseño final será el instrumento de votación para más de 39 millones de colombianos habilitados en la primera vuelta presidencial.