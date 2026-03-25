Con uno que otro que jamás ha figurado, así quedó el tarjetón para las Presidenciales

Resumen: Tras el sorteo realizado por la Registraduría Nacional este 25 de marzo, quedó definida la posición de las 14 fórmulas presidenciales en el tarjetón para las elecciones del 31 de mayo. La tarjeta electoral inicia con Iván Cepeda (Pacto Histórico) en la esquina superior izquierda y cierra con la fórmula de Luis Gilberto Murillo y la opción del voto en blanco en la parte inferior. Este diseño final será el instrumento de votación para más de 39 millones de colombianos habilitados en la primera vuelta presidencial.
Este miércoles 25 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá el sorteo oficial para definir la ubicación de las fórmulas presidenciales en el tarjetón electoral. Con un total de 14 candidaturas inscritas, el tarjetón que recibirán los colombianos el próximo 31 de mayo ya tiene su forma final.
El evento contó con la presencia de delegados de los partidos políticos, organismos de control y observadores internacionales, garantizando la transparencia en la asignación de las posiciones que ocuparán los aspirantes en la contienda por la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.
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Distribución de los candidatos
La tarjeta electoral está organizada en tres filas de cuatro columnas, con dos casillas adicionales en la parte inferior. Así quedaron ubicadas las fórmulas (Presidente y Vicepresidente):
Primera Fila:
Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué (Pacto Histórico)
Clara López Obregón y María Consuelo del Río (Esperanza Democrática)
Claudia López Hernández y Leonardo Huerta (Claudia Imparable)
Santiago Botero Jaramillo y Carlos Fernando Cuevas (Romper el Sistema)
Segunda Fila:
5. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo (Defensores de la Patria)
6. Mauricio Lizcano Arango y Pedro Luis de la Torre (ASI / Lizcano Colombia)
7. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas (Partido Conservador)
8. Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo (Sondra Macollins)
Tercera Fila:
9. Roy Barreras Montealegre y Martha Lucía Zamora (La Fuerza)
10. Carlos Caicedo Omar y Nelson Javier Alarcón (Caicedo)
11. Gustavo Matamoros Camacho y Mila María Paz (Ecologista Colombiano)
12. Paloma Valencia Laserna y Juan Daniel Oviedo (Centro Democrático)
Cuarta Fila:
13. Sergio Fajardo Valderrama y Edna Cristina Bonilla (Dignidad & Compromiso)
14. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata (Murillo Presidente)
15. Voto en Blanco (Casilla final)
Así quedó el tarjetón definitivo para las Elecciones Presidenciales 2026
Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. #Elecciones2026🗳️ #YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/29PpFVuPjt
— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 25, 2026
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