Resumen: En la localidad de Kennedy, en Bogotá, la Policía capturó a un hombre de 33 años que se hacía pasar por uniformado y habría instalado un retén ilegal para exigir dinero a motociclistas. El caso fue detectado gracias a una denuncia ciudadana a la Línea 123, lo que permitió a las autoridades llegar al lugar y verificar inconsistencias en el uniforme del implicado. Tras confirmar que no pertenecía a la institución, fue capturado por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias y dejado a disposición de la autoridad compe

Con uniforme falso de la Policía y en pleno retén ilegal: así capturaron a presunto extorsionista en Kennedy

En la localidad de Kennedy, la Policía de Bogotá capturó a un hombre de 33 años señalado de hacerse pasar por uniformado y montar un supuesto puesto de control en vía pública para exigir dinero a conductores.

El procedimiento se originó tras una alerta ciudadana recibida a través de la Línea de Emergencias 123, en la que se advertía la presencia de un falso policía que estaría deteniendo motociclistas en la avenida Guayacanes con calle 8. Con esta información, una patrulla se desplazó hasta el lugar para verificar la situación.

Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre discutiendo con un motociclista, presuntamente en medio de un requerimiento irregular. Sin embargo, al solicitar la identificación del supuesto agente, los policías detectaron inconsistencias en el uniforme que llevaba puesto, lo que levantó sospechas inmediatas.

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Tras la verificación de sus datos, las autoridades confirmaron que no pertenecía a la institución y que se trataba de un ciudadano que habría utilizado prendas e insignias para simular autoridad.

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Según el reporte oficial, el hombre estaría realizando controles falsos en los que detenía a conductores bajo el argumento de una supuesta infracción, como circular con la placa levantada, con el fin de solicitar dinero.

Ante esta situación, fue capturado en el lugar de los hechos por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias y puesto a disposición de la autoridad competente junto con los elementos incautados.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa o contraria a la convivencia a través de la Línea 123, destacando la importancia de la denuncia oportuna para prevenir este tipo de engaños en la ciudad.