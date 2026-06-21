Con total normalidad arranca la jornada electoral: Colombia elige a su nuevo presidente

Resumen: Colombia elige a su nuevo presidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. No deje que otros decidan por usted.

Las mesas de votación en todo Colombia y en los puntos habilitados en el exterior han abierto sus puertas de manera oficial. Desde este momento, millones de colombianos están convocados a las urnas para ejercer su derecho al voto en una jornada electoral histórica que definirá quién ocupará la Casa de Nariño para el período constitucional 2026-2030.

En este balotaje definitivo, los ciudadanos elegirán entre las dos fórmulas que obtuvieron las mayores votaciones en la primera vuelta del pasado 31 de mayo: Iván Cepeda (junto a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué) y Abelardo de la Espriella (junto a José Manuel Restrepo).

Para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de forma ágil, segura y sin contratiempos, las autoridades electorales recuerdan los aspectos clave que todo votante debe tener en cuenta el día de hoy:

Lo que debe saber para votar hoy:

1. Horario de la jornada

Las urnas estarán abiertas de manera continua desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Las autoridades recomiendan acudir temprano para evitar aglomeraciones de última hora. Es importante tener en cuenta que a las 4:00 p. m. se cerrarán los accesos a los puestos; si un ciudadano se encuentra en la fila a esa hora pero el jurado no ha recibido su documento, no podrá votar.

2. El único documento válido

Para poder sufragar, el único documento de identificación permitido es la cédula de ciudadanía original. Se puede presentar en cualquiera de sus formatos válidos: la cédula física amarilla con hologramas o la cédula digital (ya sea mediante la aplicación oficial en el dispositivo móvil o el documento físico en policarbonato). No se permite votar con pasaporte, contraseña, libreta militar ni licencia de conducción.

3. Consulte su puesto y mesa con anticipación

Para evitar confusiones, se aconseja verificar el lugar exacto de votación antes de salir de casa. Los ciudadanos pueden consultar su puesto y mesa ingresando su número de documento en la sección «Consulte su lugar de votación» de la página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil o a través de las aplicaciones móviles de la entidad.

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4. Restricciones vigentes y Ley Seca

La medida de Ley Seca se encuentra rigiendo en todo el país y se extenderá hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio. Adicionalmente, recuerde que está prohibido el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación y en los cubículos. Si lleva un acompañante menor de edad o su mascota, verifique las directrices del puesto, ya que el ingreso con animales está permitido bajo condiciones de control (con correa y collar).

5. Beneficios de exigir el Certificado Electoral

Al finalizar su votación, no olvide pedirle a los jurados su certificado electoral. Este documento físico le otorga por ley múltiples beneficios, entre los que destacan:

Medio día de descanso remunerado en su jornada laboral (dentro de los 30 días siguientes a la elección).

Descuento del 10% en el costo del trámite del pasaporte.

Descuento del 10% en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior.

Rebajas en el tiempo de servicio militar obligatorio y beneficios en la adjudicación de becas o subsidios de vivienda del Estado.

Los dispositivos de seguridad de la Fuerza Pública y los observadores nacionales e internacionales ya se encuentran desplegados para garantizar que esta jornada de segunda vuelta presidencial transcurra en paz, transparencia y total normalidad en cada rincón de Colombia.