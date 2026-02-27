Tatiana Calderón hace historia al unirse a la Stock Car Pro Series 2026 con un equipo femenino oficial de SG28 Racing. Foto: Cortesía / Créditos al autor

Resumen: La piloto colombiana Tatiana Calderón hará historia en la temporada 2026 al unirse a la Stock Car Pro Series de Brasil como piloto oficial del equipo SG28 Racing, conformando una alineación 100% femenina junto a Bruna Tomaselli. La ex-Fórmula 1 debutará el próximo 8 de marzo en Curvelo dentro de una de las categorías de turismos más exigentes del mundo, donde competirá contra figuras de la talla de Felipe Massa y Rubens Barrichello. Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Escudería Telmex Claro y la Fundación Con Cora de Karol G, reafirma el liderazgo de Calderón en el automovilismo internacional y su compromiso con la apertura de espacios para las mujeres en el deporte de alto rendimiento.

Tatiana Calderón hace historia al unirse a la Stock Car Pro Series de Brasil con un equipo 100% femenino

La piloto colombiana Tatiana Calderón, integrante de la Escudería Telmex Claro, marca un nuevo hito en su carrera deportiva al confirmar su incorporación como piloto oficial a la Stock Car Pro Series de Brasil para la temporada 2026.

Calderón, reconocida por ser la única mujer latinoamericana en la historia en haber conducido un monoplaza de Fórmula 1, se suma ahora a la principal plataforma del automovilismo suramericano, consolidando su estatus como una de las figuras más relevantes del deporte motor contemporáneo en la región.

En esta nueva etapa, la colombiana integrará las filas del equipo SG28 Racing, formando una alineación histórica completamente femenina junto a la brasileña Bruna Tomaselli.

Este proyecto pionero no solo busca el éxito deportivo en una de las categorías de turismos más competitivas del mundo, sino que también establece un precedente significativo para el protagonismo de las mujeres en campeonatos de alto rendimiento.

La temporada dará inicio el próximo 8 de marzo en el circuito de Curvelo, marcando el comienzo de un calendario de 12 fechas que recorrerá pistas emblemáticas como Interlagos, Goiânia y Brasilia.

Tatiana Calderón hace historia al unirse a la Stock Car Pro Series de Brasil con un equipo 100% femenino

La Stock Car Pro Series se distingue por un nivel técnico excepcional y una paridad que exige el máximo a sus protagonistas.

En la parrilla de 2026, Calderón se medirá ante leyendas del automovilismo como los ex-Fórmula 1 Felipe Massa, Nelson Piquet Jr. y Rubens Barrichello, además del tetracampeón de las 500 Millas de Indianápolis, Helio Castroneves.

Los vehículos de última generación de la serie requieren una gestión estratégica y una consistencia impecable, factores que convierten a este campeonato en uno de los retos más exigentes fuera del entorno de la máxima categoría mundial.

Tras iniciar su preparación en el simulador, Calderón expresó su entusiasmo por competir en un ambiente tan competitivo y agradeció el respaldo de sus patrocinadores internacionales, como AVL RaceTech, y el apoyo de la Fundación Con Cora de Karol G.

La piloto destacó la importancia de estas alianzas para generar más oportunidades equitativas en el deporte.

Con el cierre de la temporada previsto para el 13 de diciembre en Interlagos, Tatiana Calderón se reporta lista para enfrentar este desafío suramericano con el objetivo de llevar al equipo SG28 Racing a lo más alto del podio.

Más noticias de Deporte