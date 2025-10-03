Resumen: En Medellín, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturó a alias ‘Mauricio’, cabecilla principal de la subestructura ‘Gonzalo Oquendo Urrego’ del Clan del Golfo, con influencia en Meta, Casanare y Vichada. El detenido, con Notificación Azul de Interpol, se habría desplazado a Antioquia para coordinar nuevas acciones criminales, según las autoridades.

¡Con Notificación Azul de Interpol! Capturado en Medellín alias ‘Mauricio’, cabecilla clave de subestructura del Clan del Golfo

En un operativo coordinado en Medellín, las autoridades asestaron un golpe significativo al crimen organizado con la captura de alias ‘Chepe’ o ‘Mauricio’, señalado como el cabecilla principal de la subestructura ‘Gonzalo Oquendo Urrego’ del Clan del Golfo. Esta red delictiva mantiene operaciones en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

La acción, ejecutada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, forma parte de una ofensiva continua contra el crimen organizado y el narcotráfico.

¡́ ‘ ’! En Medellín, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a alias ‘Chepe’ o ‘Mauricio’,… pic.twitter.com/HxpqY1nd98 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) October 3, 2025

El capturado era investigado por el delito de concierto para delinquir agravado y su peligrosidad era tal que contaba con una Notificación Azul de Interpol.

Según la información de inteligencia, alias ‘Chepe’ se habría desplazado hasta el departamento de Antioquia con la intención de sostener reuniones estratégicas con otros líderes de la organización para coordinar nuevas acciones criminales.

La detención de ‘Chepe’ representa una afectación directa a la estructura de mando del Clan del Golfo en la región oriental del país. Las autoridades mantienen las investigaciones en curso para identificar a otros miembros de la subestructura y determinar la naturaleza exacta de los planes delictivos que se estaban gestando en Antioquia.