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Resumen: Medellín puso en marcha la estrategia “Con mi cuerpo nadie se mete” para fortalecer la prevención del abuso sexual infantil mediante actividades pedagógicas dirigidas a niñas, niños, familias y cuidadores.

‘Con mi cuerpo nadie se mete’: Medellín refuerza la prevención del abuso sexual desde la primera infancia

La prevención del abuso sexual infantil será el eje de una nueva jornada liderada por la Alcaldía de Medellín, que durante este mes desarrollará la estrategia ‘Con mi cuerpo nadie se mete’ en los espacios de Buen Comienzo.

La iniciativa busca brindar herramientas a niñas, niños, familias y cuidadores para fortalecer el autocuidado y promover entornos seguros desde los primeros años de vida.

Las actividades estarán orientadas por medio del juego, el arte, la literatura y la recreación, con experiencias pedagógicas diseñadas para que los menores aprendan a reconocer su cuerpo, respetar sus límites y comprender la importancia de crecer en ambientes protectores.

Además, la campaña pretende fortalecer el papel de las familias en la prevención del abuso sexual infantil y en la protección de los derechos de la niñez.

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La alcaldía informó que la estrategia también llegará a las comunas y corregimientos mediante festivales, encuentros comunitarios y jornadas de sensibilización articuladas con programas como Buen Comienzo 365 y Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, con el propósito de ampliar el alcance de los mensajes de cuidado y corresponsabilidad.

Como parte de este proceso, cerca de 200 profesionales de Buen Comienzo recibieron capacitación para identificar posibles señales de alerta, prevenir situaciones de violencia sexual y activar oportunamente las rutas de protección cuando sea necesario.

Con esta iniciativa, la Alcaldía de Medellín reafirma su compromiso con la prevención del abuso sexual infantil, promoviendo acciones que contribuyan a garantizar el bienestar de la primera infancia y a consolidar espacios libres de cualquier tipo de violencia.

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