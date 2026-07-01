Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un carro se incendió en la avenida Regional, en Medellín. Bomberos controlaron la emergencia y no se han confirmado las causas del hecho.

Llamas consumieron un vehículo particular en la avenida Regional

Un carro incendiado en Medellín generó momentos de tensión durante la mañana de este 1 de julio en la avenida Regional, a la altura del edificio de Tigo, en la calzada oriental.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo particular comenzó a arder y, en cuestión de minutos, las llamas consumieron gran parte de la parte delantera, especialmente el compartimiento del motor.

Algunos ciudadanos intentaron controlar el incendio utilizando extintores, pero la intensidad del fuego impidió sofocar la conflagración antes de que el vehículo resultara gravemente afectado.

Lea también: Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella se reúnen para definir hoja de ruta para Medellín

Minutos después llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que atendieron la emergencia y lograron extinguir las llamas. Agentes de Movilidad también hicieron presencia en el lugar para coordinar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incendio.

Las autoridades indicaron que las causas que originaron la conflagración aún son materia de investigación y serán establecidas una vez finalicen las inspecciones correspondientes.

Más noticias de Medellín