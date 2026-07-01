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    Llamas consumieron un vehículo particular en la avenida Regional

    Un carro se incendió en la avenida Regional. Ciudadanos intentaron apagar las llamas, pero fue necesaria la intervención de los Bomberos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Llamas consumieron un vehículo particular en la avenida Regional

    Resumen: Un carro se incendió en la avenida Regional, en Medellín. Bomberos controlaron la emergencia y no se han confirmado las causas del hecho.

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    Un carro incendiado en Medellín generó momentos de tensión durante la mañana de este 1 de julio en la avenida Regional, a la altura del edificio de Tigo, en la calzada oriental.

    De acuerdo con la información preliminar, el vehículo particular comenzó a arder y, en cuestión de minutos, las llamas consumieron gran parte de la parte delantera, especialmente el compartimiento del motor.

    Algunos ciudadanos intentaron controlar el incendio utilizando extintores, pero la intensidad del fuego impidió sofocar la conflagración antes de que el vehículo resultara gravemente afectado.

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    Minutos después llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que atendieron la emergencia y lograron extinguir las llamas. Agentes de Movilidad también hicieron presencia en el lugar para coordinar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores.

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    Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas como consecuencia del incendio.

    Las autoridades indicaron que las causas que originaron la conflagración aún son materia de investigación y serán establecidas una vez finalicen las inspecciones correspondientes.

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