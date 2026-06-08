Resumen: Abelardo De La Espriella, a través de su movimiento Defensores de la Patria, presentó su propuesta de Bienestar Animal Integral, que busca convertir la protección animal en una política pública estructural. El plan integra prevención, salud pública, justicia y cultura ciudadana, e incluye el fortalecimiento de la medicina forense veterinaria para combatir la impunidad en casos de maltrato, además del endurecimiento de sanciones contra los responsables. Asimismo, plantea articular el bienestar animal con la salud humana y el entorno, y cerrar la brecha entre la normativa vigente y su aplicación en los territorios.

¡Con medicina forense y cárcel! Así es la propuesta de Abelardo De La Espriella para la protección animal

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, defendió públicamente su propuesta de Bienestar Animal Integral, luego de que circularan afirmaciones que él califica como desinformación sobre su postura frente a la protección de los animales.

Según el comunicado del movimiento, las versiones difundidas en los últimos días no reflejan el contenido real de la iniciativa. En ese sentido, la propuesta busca consolidar el bienestar animal como una política pública estructural, y no como una respuesta puntual frente a casos de maltrato o abandono.

Un cambio de enfoque en la política de protección animal

De La Espriella sostiene que el enfoque tradicional ha sido insuficiente. En sus palabras, “el bienestar animal en Colombia ha sido tratado como un problema de contención: se actúa cuando hay abandono, enfermedad o maltrato”. Frente a ello, plantea un cambio de visión: “replantearlo como un sistema continuo de gestión de vida animal”.

La propuesta de Bienestar Animal Integral se presenta como un modelo que integra distintas dimensiones: protección, prevención, salud pública, justicia y cultura ciudadana. De acuerdo con lo expuesto, el objetivo es que estas áreas funcionen de manera articulada para enfrentar problemas persistentes como el abandono, la sobrepoblación y el maltrato animal.

Medicina forense veterinaria y endurecimiento de sanciones

Uno de los componentes centrales del plan es el fortalecimiento de la medicina forense veterinaria. Esta herramienta, según la propuesta, permitiría mejorar la recolección de evidencia científica en casos de maltrato, así como robustecer los procesos judiciales. En términos generales, la iniciativa busca reducir los niveles de impunidad mediante soporte técnico especializado.

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En materia sancionatoria, la propuesta también contempla la aplicación estricta de la legislación vigente y el endurecimiento de las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad animal. El mensaje político del candidato es contundente: los responsables deberán enfrentar consecuencias reales, incluyendo penas privativas de la libertad cuando así lo determine la ley.

Salud pública y aplicación de la ley en los territorios

En el comunicado, se enfatiza que la protección animal no debe entenderse únicamente desde una perspectiva ética. De La Espriella insiste en que el tema también está ligado a la salud pública y la convivencia ciudadana.

“El bienestar animal no es un asunto aislado”, se destaca en la postura del candidato, quien plantea que fenómenos como el abandono o la sobrepoblación tienen implicaciones directas en la gestión territorial y en la salud pública. Bajo esa lógica, la propuesta busca integrar enfoques técnicos y normativos para abordar el problema de manera estructural.

El movimiento Defensores de la Patria señala además que uno de los propósitos principales es cerrar la brecha entre la normatividad existente y su aplicación en los territorios. En ese sentido, la iniciativa se apoya en el desarrollo del artículo 31 de la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 810 de 2025, normas que buscan fortalecer la institucionalidad de la protección animal y consolidar un modelo de gobernanza en esta materia.

Finalmente, desde el entorno de la candidatura se insiste en que el enfoque propuesto busca dar un giro estructural al tratamiento del bienestar animal en el país, integrándolo a una visión más amplia de salud pública, justicia y convivencia. Según la postura expuesta, el objetivo es que los animales “dejen de ser invisibles para el Estado” y pasen a ser parte activa de una política pública sostenida.