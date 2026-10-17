Resumen: Berta Cano, de 40 años, fue encontrada sin vida en una vivienda de la vereda El Tambo, zona rural de San Pedro de los Milagros, Antioquia. La mujer presentaba más de diez heridas ocasionadas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo. El hallazgo fue reportado por su pareja sentimental durante la noche del jueves 15 de octubre. La Sijín adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

Con más de 10 heridas de arma blanca hallaron sin vida a una mujer en San Pedro de los Milagros

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Berta Cano, de 40 años, quien fue encontrada sin vida en una vivienda de la vereda El Tambo, en zona rural de San Pedro de los Milagros, Norte de Antioquia. La mujer presentaba múltiples lesiones ocasionadas con un arma cortopunzante, por lo que el caso es investigado como un homicidio.

El hecho fue conocido durante la noche del jueves 15 de octubre, luego de que un hombre, señalado como la pareja sentimental de la víctima, informara a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo al interior de la residencia. De acuerdo con la información disponible, el lugar está ubicado aproximadamente a 30 minutos del casco urbano del municipio.

Tras recibir el reporte, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer qué ocurrió y determinar quién estaría detrás del crimen. Hasta el momento, los móviles del homicidio no han sido esclarecidos y la investigación continúa en curso.

Las lesiones encontradas en el cuerpo son materia de investigación

Durante la inspección judicial, los investigadores documentaron heridas producidas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo de Berta Cano. Entre las zonas afectadas se encuentran el pecho, el abdomen, la espalda, el cuello y las extremidades superiores, incluidos los brazos y los dedos de una mano.

La cantidad y distribución de las lesiones forman parte de los elementos que deben ser analizados dentro del proceso investigativo. La información conocida sobre el caso señala que la mujer tenía más de diez heridas, aunque será el avance de las diligencias judiciales el que permita establecer con mayor precisión las circunstancias en las que se produjeron.

El reporte inicial también indica que la pareja sentimental de la mujer fue quien dio aviso sobre el hallazgo. Según la información divulgada sobre las primeras indagaciones, el hombre manifestó que ella se habría quitado la vida. Sin embargo, esa versión no sería concordante con las lesiones documentadas durante la inspección del cadáver, por lo que los investigadores trabajan para esclarecer lo sucedido.

Esta circunstancia hace parte de los elementos que deben verificarse dentro del proceso. Por ahora, no se ha establecido públicamente la responsabilidad de una persona en particular por la muerte de la mujer.

Sijín adelanta las labores para esclarecer el homicidio

La investigación quedó a cargo de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía en Antioquia, cuyos funcionarios se desplazaron hasta el lugar para realizar las diligencias judiciales correspondientes.

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Entre las actuaciones adelantadas se encuentra la inspección técnica al cadáver, además de las primeras labores de recolección y análisis de información para reconstruir lo ocurrido en la vivienda de la vereda El Tambo.

Los investigadores deberán establecer las circunstancias de la muerte, verificar la información obtenida durante las primeras indagaciones e identificar al responsable del ataque. Hasta la información disponible sobre el caso, no se habían reportado capturas relacionadas con este homicidio.

La Alcaldía de San Pedro de los Milagros fue consultada para conocer su posición frente a lo ocurrido, pero no fue posible obtener un pronunciamiento oficial. Desde la Administración municipal remitieron la consulta al comando de la Policía en Antioquia.

Antioquia registra 99 mujeres asesinadas en lo corrido de 2026

El homicidio de Berta Cano se conoce en medio de un panorama preocupante de violencia contra las mujeres en el departamento. De acuerdo con los datos del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), de Medicina Legal, con corte al 6 de octubre de 2026, en Antioquia se habían registrado 99 mujeres asesinadas durante el año.

La cifra corresponde a cerca del 7 % de los 1.452 homicidios contabilizados en el departamento para ese periodo. De ese total, 1.352 víctimas eran hombres y una correspondía a una persona cuyo sexo figuraba como indeterminado.

Estos datos ofrecen un contexto sobre la magnitud de la violencia homicida en Antioquia, aunque no permiten establecer por sí solos cuántos de los casos registrados corresponden a feminicidios, una clasificación que requiere considerar las circunstancias y los elementos particulares de cada investigación.

Canales de atención para mujeres en situaciones de riesgo

En Antioquia, la Secretaría de las Mujeres cuenta con mecanismos de orientación y acompañamiento para mujeres que enfrentan amenazas o situaciones de violencia. Entre ellos se encuentra la Línea 123 Mujer Antioquia, un servicio gratuito y confidencial que funciona las 24 horas y ofrece orientación psicológica y jurídica.

También existen hogares de protección destinados a brindar refugio temporal y confidencial a mujeres y sus familias cuando enfrentan un peligro que compromete su seguridad. A estas medidas se suman las duplas psicojurídicas y territoriales, equipos que prestan acompañamiento y asesoría en diferentes subregiones del departamento.

Mientras tanto, el caso de Berta Cano permanece bajo investigación. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de su muerte, determinar quién cometió el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.