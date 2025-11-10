Resumen: Un informe de la Policía, citado por el medio EXTRA, reveló presuntas irregularidades durante los conciertos de Shakira en Quito. Según la información, varios agentes habrían facilitado el ingreso ilegal de decenas de fanáticos al Estadio Olímpico Atahualpa utilizando manillas no oficiales, presuntamente con apoyo de altos mandos policiales. Las autoridades investigan el caso, mientras algunos funcionarios denunciaron temor a represalias por parte de los implicados.

¡Con manillas falsas al concierto! Policías habrían ayudado a colar fanáticos en el show de Shakira en Quito

El entusiasmo por la gira de Shakira en Ecuador se vio opacado por un escándalo que involucra a varios uniformados. Según reveló el medio ecuatoriano EXTRA, un grupo de policías estaría siendo investigado por presuntamente permitir el ingreso ilegal de decenas de personas al Estadio Olímpico Atahualpa, durante los primeros conciertos de la artista barranquillera en Quito.

Shakira, que ofreció tres presentaciones en la capital ecuatoriana como parte de su tour internacional, congregó a miles de fanáticos en el emblemático escenario deportivo. Para garantizar la seguridad del evento, las autoridades dispusieron un amplio operativo con presencia de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y del Ministerio del Interior, quienes debían controlar el acceso al estadio y prevenir alteraciones del orden.

Manillas irregulares y presunto favorecimiento

De acuerdo con la información publicada por EXTRA, un informe policial detalla que durante los controles se detectó un uso indebido de manillas de acceso asignadas a personal de inteligencia. Estas habrían sido utilizadas para facilitar la entrada irregular de aproximadamente 32 personas, presuntamente con la complicidad de un coronel de la Policía.

Los funcionarios del Ministerio del Interior que acompañaban la operación reportaron que algunas de las personas que intentaron ingresar de forma irregular tendrían vínculos con altos mandos policiales, lo que habría agravado el incidente. Como resultado, las autoridades incautaron 151 manillas cuya procedencia no pudo ser comprobada, ya que no correspondían a los elementos oficiales de la organización del evento.

Esto le podría interesar: ¡Tercer sí! Ángela Aguilar confirma fecha para su boda religiosa con Christian Nodal

Cruce de versiones y tensión entre autoridades

La situación generó momentos de tensión entre los equipos de seguridad. EXTRA informó que en uno de los accesos al estadio, un mayor de la Policía tuvo un altercado verbal con funcionarios del Ministerio del Interior, luego de que estos impidieran el ingreso de un grupo de personas que intentaban colarse nuevamente al concierto.

Además, el reporte señala que algunos de los oficiales que participaron en la intervención manifestaron temor a posibles represalias por parte de los altos mandos presuntamente involucrados en las irregularidades.

El caso ha desatado un amplio debate sobre los controles internos dentro de la institución policial y la transparencia en los operativos de grandes eventos. Por ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las posibles sanciones, mientras continúan las investigaciones internas.

Shakira culminará su tercera y última presentación en Quito este martes 11 de noviembre, con todas las miradas puestas no solo en su espectáculo, sino también en el desarrollo de este escándalo que salpica a varios miembros de la fuerza pública.