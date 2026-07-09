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Resumen: Un juez de Bogotá condenó al odontólogo David Santiago Martínez Laverde y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz Laverde por la muerte de una mujer que falleció días después de someterse a una cirugía maxilofacial en 2021. La Fiscalía determinó que el procedimiento no era urgente ni prioritario durante las restricciones por la emergencia del Covid-19. Los dos profesionales fueron sentenciados a 32 meses de prisión por homicidio culposo, en un fallo de primera instancia.

Cirugía terminó en tragedia: condenados dos médicos por muerte de paciente en Bogotá

La justicia emitió un fallo de primera instancia contra dos profesionales de la salud por su responsabilidad en la muerte de una mujer que se sometió a una cirugía maxilofacial en Bogotá durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que el procedimiento no cumplía con las restricciones vigentes para ese momento.

Según informó el ente investigador, un juez de conocimiento condenó al odontólogo David Martínez y al anestesiólogo Luis Fernando Ortiz como coautores del delito de homicidio culposo, imponiéndoles una pena de 32 meses de prisión.

Una cirugía que terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2021, cuando la paciente ingresó a una clínica ubicada en el norte de Bogotá para practicarse una cirugía maxilofacial.

La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente cuatro horas y, una vez finalizada, la mujer fue trasladada a la sala de recuperación posoperatoria. Sin embargo, con el paso de las horas, el personal médico detectó que presentaba una complicación de origen neurológico.

Ante la gravedad de su estado, era necesario remitirla a un centro hospitalario con mayor capacidad de atención. No obstante, la remisión no pudo realizarse de manera inmediata debido a las restricciones que permanecían vigentes durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

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Finalmente, el traslado se efectuó en horas de la noche, pero el estado de salud de la paciente continuó deteriorándose hasta que falleció el 16 de junio de 2021, como consecuencia del progresivo compromiso neurológico.

La cirugía no podía realizarse durante la emergencia sanitaria

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Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó las pruebas que permitieron establecer que el procedimiento médico se practicó desconociendo las medidas adoptadas por la administración distrital para enfrentar la pandemia.

De acuerdo con la investigación, la intervención no tenía carácter urgente ni prioritario, por lo que no estaba autorizada mientras permanecieran vigentes las restricciones establecidas en el Decreto Distrital 199 del 4 de junio de 2021, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El ente acusador sostuvo que dicha normativa limitaba la realización de procedimientos que no fueran indispensables, con el propósito de garantizar la disponibilidad de los servicios de salud durante la emergencia ocasionada por el Covid-19.

Condena de primera instancia

Tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, el juez concluyó que ambos profesionales incurrieron en responsabilidad penal por los hechos investigados y los condenó por el delito de homicidio culposo, en calidad de coautores.

La sentencia impuesta fue de 32 meses de prisión para el odontólogo y el anestesiólogo.

La Fiscalía precisó que la decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que contra esta aún proceden los recursos contemplados por la ley antes de que quede en firme.