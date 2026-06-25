Resumen: Dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado El Mesa, conocidos como alias 'Peluca' y 'Javi', fueron capturados en flagrancia durante un operativo conjunto del Ejército y la Policía en Rionegro, Antioquia. En el procedimiento fueron incautados 500 gramos de marihuana, tres celulares y dos grameras. Los detenidos deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

¡Con las manos en la masa! Capturaron en Rionegro a alias ‘Peluca’ y ‘Javi’, presuntos integrantes de ‘El Mesa’

En medio de un operativo conjunto adelantado por el Ejército Nacional y la Policía en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, fueron capturados en flagrancia dos hombres señalados de pertenecer al grupo delincuencial organizado (GDO) El Mesa.

La operación fue desarrollada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Policía de Antioquia, como parte de las acciones que se mantienen para combatir el tráfico de estupefacientes y debilitar las estructuras criminales que delinquen en esta subregión del departamento.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los capturados son conocidos con los alias de ‘Peluca’ y ‘Javi’. Ambos fueron sorprendidos durante el procedimiento en posesión de varios elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades como material probatorio dentro de la investigación.

Durante el operativo fueron incautados aproximadamente 500 gramos de marihuana, además de tres teléfonos celulares y dos grameras, elementos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.

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Deberán responder ante la justicia

Los dos hombres deberán responder por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, luego de ser capturados en flagrancia durante el desarrollo del operativo.

Ahora será la autoridad judicial la encargada de adelantar el proceso correspondiente y definir la situación jurídica de los detenidos, con base en las evidencias recolectadas durante el procedimiento.

Las autoridades destacaron que este resultado hace parte de las operaciones que se vienen ejecutando en diferentes municipios de Antioquia para afectar las finanzas de los grupos delincuenciales organizados y contrarrestar las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Asimismo, el Ejército Nacional y la Policía reiteraron que continuarán desarrollando acciones conjuntas en el departamento con el propósito de fortalecer la seguridad y enfrentar a las estructuras criminales que tienen injerencia en distintas zonas del territorio.