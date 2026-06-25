¡Caos en Engativá! Hombres armados intimidaron a agentes de tránsito para recuperar moto inmovilizada

Resumen: Un grupo de hombres armados intimidó a agentes de tránsito durante un operativo en Engativá, Bogotá, para impedir la inmovilización de una motocicleta. Mientras uno de los sujetos amenazaba a los funcionarios con un cuchillo, otros bajaron el vehículo de la grúa y huyeron del lugar. El hecho quedó registrado en video y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Un procedimiento de control de tránsito terminó convertido en un violento episodio en el occidente de Bogotá. Varios hombres enfrentaron e intimidaron a agentes de la Secretaría de Movilidad para impedir que una motocicleta fuera trasladada en una grúa tras ser inmovilizada por presuntas infracciones de tránsito.

Los hechos ocurrieron en el sector del Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, y quedaron registrados en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa cómo lo que inicialmente era un procedimiento de rutina se transformó en una situación de alto riesgo para los funcionarios.

En el registro audiovisual se aprecia que los agentes ya habían subido la motocicleta a la grúa cuando varias personas llegaron hasta el lugar y rodearon a los servidores públicos. El ambiente se tornó tenso en cuestión de segundos debido a la actitud agresiva de algunos de los presentes.

Uno de los hombres llamó especialmente la atención al portar un cuchillo de gran tamaño. Con el arma blanca en la mano, comenzó a lanzar amenazas y a acercarse de manera intimidante a los funcionarios, obligándolos a retroceder para proteger su integridad.

Mientras uno de los agentes intentaba mantener la distancia frente al agresor y controlar la situación, el resto del grupo aprovechó la confusión para dirigirse hasta la grúa donde permanecía la motocicleta inmovilizada.

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Aprovecharon el caos para retirar el vehículo

En medio del altercado, varios hombres lograron bajar la motocicleta por la fuerza antes de que pudiera ser trasladada a los patios.

ESTO ES GRACIAS A PETRO

Varios sujetos intentaron agredir con cuchillos a agentes de movilidad en Bogotá luego de que una motocicleta fuera inmovilizada en Engativá. Los implicados bajaron la moto de la grúa por la fuerza. pic.twitter.com/S7OSUoYQnU — . 『X』 (@CapGusManX) June 25, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tras retirar el vehículo de la plataforma, uno de ellos consiguió encenderlo y abandonó rápidamente el lugar junto con los demás involucrados, frustrando por completo el procedimiento adelantado por las autoridades de tránsito.

Durante el video también se escuchan gritos de personas que advertían sobre la presencia de armas blancas y pedían la intervención de la Policía para controlar la situación, mientras los agentes trataban de evitar una agresión directa.

Las imágenes muestran que la prioridad de los funcionarios fue preservar su seguridad ante la amenaza que representaba el hombre armado, lo que facilitó que los demás implicados recuperaran la motocicleta.

Autoridades aún no se pronuncian sobre lo ocurrido

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades distritales sobre este caso ocurrido en plena vía pública.

Tampoco se ha informado si existen personas plenamente identificadas, capturas o procesos judiciales derivados de los hechos registrados en el sector del Muelle.

El episodio se suma a otros casos de agresiones contra agentes de tránsito ocurridos en distintas zonas de Bogotá y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los funcionarios durante los operativos de control vial.

Mientras avanzan las verificaciones sobre lo sucedido, las autoridades deberán establecer las responsabilidades de quienes participaron tanto en las amenazas contra los agentes como en la recuperación ilegal de la motocicleta que había sido inmovilizada durante el procedimiento.