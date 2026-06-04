Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En la vereda La Cristalina, en San Rafael (Antioquia), tropas del Ejército Nacional, junto con la Policía de Antioquia, intervinieron cinco unidades de producción minera que operaban sin título minero ni licencia ambiental. Durante el operativo fueron incautados e inutilizados diferentes equipos utilizados para la extracción de oro, entre ellos dragas tipo buzo, motobombas, compresores de aire y clasificadoras. La acción representó una afectación económica estimada en más de 73 millones de pesos contra las economías ilegales asociadas a la minería.

¡Con las dragas en el agua! Caen cinco minas ilegales que destruían el medio ambiente en San Rafael

En una operación desarrollada en la vereda La Cristalina, jurisdicción del municipio de San Rafael, Antioquia, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia y con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron varias unidades dedicadas a la minería sin autorización.

De acuerdo con la información oficial, en el procedimiento fueron identificadas cinco Unidades de Producción Minera que no contaban con título minero ni licencia ambiental, lo que habría generado afectaciones al entorno natural de la zona intervenida.

Material usado en la explotación fue incautado

Durante la acción operativa, las autoridades incautaron e inutilizaron diferentes equipos utilizados para la extracción de material aurífero. Entre estos se encuentran tres dragas tipo buzo, seis motobombas, cuatro compresores de aire, tres clasificadoras y seis mangueras de succión.

Esto le podría interesar: Identifican a los dos jóvenes asesinados en Briceño: investigan posible relación con disputas armadas

Los elementos fueron retirados de la zona como parte de las medidas adoptadas para frenar la actividad minera irregular en el territorio.

Afectación a economías ilegales

Según el reporte entregado por las autoridades, este resultado operacional representa un impacto económico estimado en más de 73 millones de pesos, afectando las estructuras financieras derivadas de la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan debilitar las economías ilegales asociadas a la minería no autorizada, así como reducir los impactos ambientales que generan estas actividades en ecosistemas del departamento.

Finalmente, reiteraron que continuarán desarrollando operaciones en distintas zonas del territorio antioqueño con el fin de combatir la explotación ilícita de recursos naturales y fortalecer el control institucional en áreas afectadas por este fenómeno.