Resumen: Shakira protagonizó una emotiva despedida con los Ghetto Kids tras finalizar una etapa de su gira, en un momento que quedó registrado en video y conmovió a miles de seguidores. Además de prometer que mantendrán el contacto, la artista aprovechó para hacer un llamado a brindar más oportunidades a la infancia y destacó el talento y la alegría del grupo de niños ugandeses.

¡Con lágrimas en los ojos! Así fue la conmovedora despedida de Shakira y los Ghetto Kids

Antes de despedirse de los escenarios tras la etapa más reciente de su gira, Shakira vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos días junto a los Ghetto Kids, el grupo de niños bailarines de Uganda que la acompañó durante varias de sus presentaciones y que también hizo parte del espectáculo de la final del Mundial de 2026.

El encuentro quedó registrado en un video publicado por la propia artista en sus redes sociales, donde se observa el emotivo adiós entre abrazos, lágrimas y palabras de afecto. Las imágenes rápidamente despertaron la reacción de miles de seguidores, quienes destacaron el vínculo que se formó entre la cantante colombiana y los jóvenes bailarines.

Un adiós cargado de emociones

Tras finalizar el último concierto de esta etapa de su gira, Shakira se reunió con los integrantes de los Ghetto Kids antes de que emprendieran su regreso a Uganda.

Durante la despedida, la barranquillera quiso transmitirles tranquilidad y dejarles claro que el final de esta experiencia no significaba el final de la amistad que construyeron durante las últimas semanas.

«No estén tristes, porque vamos a ser amigos para siempre. Se los prometo. Los llamaré cuando lleguen a Uganda. Milan y Sasha los llamarán, y tal vez los vea en Madrid», les dijo la artista mientras abrazaba a cada uno de los niños.

La cantante también les manifestó su intención de reencontrarse con ellos durante las presentaciones que tiene programadas en Madrid, donde desarrollará una residencia artística en los próximos meses.

Una colaboración que conquistó al público

La participación de los Ghetto Kids junto a Shakira comenzó después de que el grupo compartiera en redes sociales una coreografía inspirada en la canción oficial del Mundial de 2026.

Esto le podría interesar: ¡Escándalo tras las rejas! Envían a aislamiento a Sean ‘Diddy’ Combs tras altercado con otro recluso

Posteriormente, la artista decidió invitarlos a compartir escenario durante la final del torneo y en varias fechas de su gira por Estados Unidos, una experiencia que llamó la atención de sus seguidores y que convirtió a los jóvenes bailarines en protagonistas de algunos de los momentos más comentados de los conciertos.

Su presentación durante el espectáculo de la final del Mundial fue uno de los instantes más recordados del evento y fortaleció la conexión entre la agrupación ugandesa y la cantante colombiana.

Shakira aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la infancia

Además de compartir el video de la despedida, Shakira publicó una reflexión en la que destacó el talento de los Ghetto Kids y aprovechó para llamar la atención sobre la situación que enfrentan millones de niños en distintas partes del mundo.

«Los Ghetto Kids nos han contagiado de su alegría, de su amor, y nos han inspirado profundamente con su talento para recordarnos que, como ellos, hay tantos niños que viven en el olvido, dueños de un potencial enorme, esperando una oportunidad para ofrecer lo mejor de sí», escribió.

La artista también invitó a que gobiernos, empresarios y distintos sectores de la sociedad prioricen acciones en favor de la niñez.

«¿Qué puede ser más urgente para nuestros gobiernos, empresarios y profesionales que invertir en la infancia? ¿Qué tiene que pasar para que todos los niños del mundo reciban igualdad de oportunidades?», expresó.

Finalmente, Shakira agradeció a los integrantes del grupo por el impacto que dejaron durante esta experiencia y concluyó su mensaje con unas palabras de reconocimiento:

«Gracias a los Ghetto Kids de Uganda por sembrar estas preguntas en nosotros y por transformar nuestras vidas con su magia».

La despedida marcó el cierre de una colaboración que trascendió los escenarios y que, según manifestó la cantante, espera continuar en futuros encuentros con los jóvenes bailarines.