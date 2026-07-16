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Resumen: Un presunto integrante del GDO Los Mesa fue capturado en flagrancia en La Unión, Antioquia, durante un operativo del Gaula Militar Oriente y la Policía. Según las autoridades, el hombre estaría exigiendo dinero mediante amenazas y durante el procedimiento fueron incautados dos millones de pesos que serían producto de la extorsión.

¡Con la plata en la mano! Cae presunto extorsionista de ‘Los Mesa’ durante operativo en La Unión

En un operativo adelantado en el municipio de La Unión, Antioquia, tropas del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Mesa.

La acción se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que las autoridades buscan afectar las estructuras criminales y sus fuentes de financiación en diferentes zonas del departamento.

Según la información entregada por las autoridades, el procedimiento se realizó cuando el presunto integrante de esta organización estaría exigiendo el pago de dinero a una víctima mediante amenazas. Durante la intervención de los uniformados se logró detener al señalado y evitar que se concretara la entrega del dinero.

Incautaron dinero que sería producto de la extorsión

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos millones de pesos, suma que, de acuerdo con la investigación preliminar, correspondería al dinero exigido mediante la presunta actividad extorsiva.

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Este resultado representa una afectación a las finanzas ilegales de la estructura conocida como Los Mesa, al impactar una de las actividades con las que obtendría recursos para su funcionamiento.

La captura hace parte de las acciones de las autoridades para combatir la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad de los habitantes del oriente antioqueño.

Autoridades reiteran llamado a denunciar

Tras el procedimiento, la Cuarta Brigada reiteró su compromiso de continuar adelantando operaciones contra los grupos delincuenciales y fortalecer las condiciones de seguridad en los municipios de Antioquia.

Asimismo, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con extorsiones y evitar realizar pagos exigidos por estructuras criminales.

Para reportar este tipo de situaciones, se encuentran habilitadas la línea gratuita nacional 147 del Gaula Militar y la línea contra el crimen 107.