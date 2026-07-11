Resumen: Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y, a través de sus redes sociales, agradeció el respaldo de los hinchas durante el torneo. El delantero reconoció la tristeza por la derrota frente a Suiza en los octavos de final, destacó el compromiso de sus compañeros y aseguró que el sueño de seguir representando a la Selección Colombia permanece intacto.

¡Con la frente en alto! Luis Díaz reapareció tras la eliminación y dejó un emotivo mensaje: “El sueño sigue intacto”

Días después de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, Luis Díaz decidió dirigirse a los aficionados a través de sus redes sociales. El atacante guajiro compartió un mensaje en el que expresó su tristeza por el desenlace del torneo, agradeció el respaldo de los colombianos y aseguró que el objetivo de seguir representando al país permanece intacto.

La publicación apareció en su cuenta de Instagram, donde el futbolista reconoció el acompañamiento que recibió el equipo durante toda la Copa del Mundo y destacó el ambiente que los seguidores colombianos lograron crear en cada ciudad donde disputó partidos la Tricolor.

«Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial. No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa», escribió el extremo.

Reconoció la tristeza por una eliminación inesperada

En su mensaje, Luis Díaz admitió que el equipo aspiraba a llegar mucho más lejos en la competencia y lamentó que el camino mundialista terminara antes de lo esperado.

«Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros», expresó.

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El futbolista también hizo una reflexión sobre el momento que atraviesa la Selección Colombia, señalando que el deporte obliga a aceptar tanto los triunfos como las derrotas.

«Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante», añadió.

La eliminación se produjo luego del empate sin goles frente a Suiza en los octavos de final. Tras igualar durante el tiempo reglamentario y la prórroga, la clasificación se definió desde el punto penal, donde el conjunto europeo se impuso 4-3 y aseguró su paso a la siguiente ronda del Mundial.

Resaltó el compromiso del grupo y piensa en el futuro

Más allá del resultado, el delantero destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel durante el torneo y aseguró sentirse orgulloso del trabajo de sus compañeros.

«Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido», manifestó.

Díaz también recordó que esta fue la primera Copa del Mundo de su carrera, un objetivo que calificó como uno de los momentos más importantes de su vida deportiva.

«Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo», escribió.

Finalmente, el extremo dejó claro que la eliminación no cambia su compromiso con la Selección Colombia y aseguró que seguirá trabajando para volver a vestir la camiseta nacional en las próximas competencias.

«Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera. Gracias por creer siempre en nosotros», concluyó.