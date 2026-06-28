Resumen: El presidente electo, Abelardo De La Espriella, cumplió el segundo día de su Ruta de Acción de Gracias por la Patria Milagro con visitas a santuarios en Antioquia, Nariño y Bogotá, donde participó en diferentes actos religiosos y elevó oraciones por la paz, la unidad, el progreso del país y el futuro de su gobierno. La visita prevista a Chiquinquirá fue aplazada por razones climáticas y será reprogramada.

¡Con la fe puesta en Colombia! Abelardo De La Espriella continuó su Ruta de Acción de Gracias por la Patria Milagro

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, continuó este domingo con la denominada Ruta de Acción de Gracias por la Patria Milagro, una peregrinación que recorre diferentes santuarios del país con el propósito de elevar oraciones por Colombia y encomendar el inicio de su próximo gobierno.

La agenda comenzó en el Santuario del Señor de los Milagros, ubicado en el municipio de San Pedro de los Milagros, en Antioquia. Allí, el mandatario electo participó en una oración ante el Santísimo Sacramento, en la que agradeció por los favores recibidos y elevó peticiones por el futuro del país.

Durante este primer acto religioso de la jornada, la intención principal fue pedir por el progreso de Colombia, el fortalecimiento de la economía, el desarrollo nacional y la generación de mayores oportunidades para los ciudadanos.

La peregrinación continuó en el Santuario de Las Lajas

Más tarde, la comitiva se desplazó hasta el Santuario de Nuestra Señora de Las Lajas, en Ipiales, Nariño, uno de los templos religiosos más emblemáticos del país.

En este lugar se llevó a cabo el rezo del santo rosario, además de una ofrenda floral y una oración especial enfocada en la paz, la reconciliación y la unidad entre los colombianos.

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Inicialmente, el recorrido contemplaba una tercera parada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Boyacá. Sin embargo, esa visita no pudo realizarse debido a las condiciones climáticas y a los tiempos de desplazamiento previstos para la jornada.

Desde la organización de la Ruta de Acción de Gracias se informó que este recorrido no fue cancelado, sino aplazado, y que posteriormente se anunciará una nueva fecha para cumplir con esa visita.

La jornada finalizó en el Santuario del Divino Niño Jesús

El segundo día de la peregrinación concluyó en el Santuario del Divino Niño Jesús, donde Abelardo De La Espriella participó en una oración de bendición para pedir sabiduría, discernimiento y la guía del Espíritu Santo de cara al inicio de su mandato presidencial.

Durante esta última actividad religiosa también se realizó la renovación de la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús y se rezó la Novena de la Confianza, con la intención de encomendar el nuevo gobierno y pedir que las decisiones que se adopten estén orientadas al bienestar del país y de todos los colombianos.

La Ruta de Acción de Gracias por la Patria Milagro hace parte de las actividades impulsadas por el presidente electo antes de asumir oficialmente la Presidencia de la República y contempla visitas a distintos santuarios religiosos del territorio nacional.