    Con la alianza Cero Hambre, Medellín le apunta a que 1.000 familias tengan algo que comer esta navidad

    La alianza Medellín Cero Hambre junta a las instituciones públicas con entidades privadas buscando impactar positivamente a las familias más necesitadas.

    Publicado por: Julian Medina

    Con la alianza Cero Hambre, Medellín le apunta a que 1.000 familias tengan algo que comer esta navidad

    Resumen: La Alcaldía de Medellín y el movimiento ciudadano "Madrinas de la Alianza Medellín Cero Hambre" se unieron para entregar mercados a las familias más vulnerables durante la temporada navideña. Este programa piloto busca atender inicialmente a 1.000 hogares, como parte de una estrategia mayor para combatir la inseguridad alimentaria.

    Con el firme propósito de que ninguna familia en la ciudad se acueste con hambre durante la temporada decembrina, la Alcaldía de Medellín ha formalizado una alianza estratégica con el sector privado y la ciudadanía. Esta iniciativa busca mitigar la inseguridad alimentaria y fortalecer el tejido social a través de la solidaridad colectiva.

    Un compromiso por la seguridad alimentaria

    El proyecto surge como respuesta a una realidad urgente: Familias se esconden tras estas cifras donde se encuentran niños y adultos mayores que carecen de los recursos necesarios para una alimentación adecuada.

    Luz María Ramírez, Secretaria de Inclusión Social y Familia, destacó la importancia de la colaboración entre diferentes sectores:

    “Desde la Alcaldía de Medellín creemos en generar confianza y en construir relaciones de valor con las empresas, las fundaciones y la ciudadanía. Cuando trabajamos juntos, logramos llegar a más familias y transformar realidades concretas”.

    Meta del piloto: 1.000 familias beneficiadas

    Para esta primera fase piloto, la meta establecida es garantizar que al menos 1.000 familias accedan a mercados completos durante las fiestas de Navidad. El proyecto se apoya en la Alianza Medellín Cero Hambre, una estrategia de innovación social pionera en Colombia que articula recursos y talento para combatir el hambre de manera estructural.

    El movimiento cuenta con el respaldo fundamental de las “Madrinas de la Alianza”, un colectivo de más de 200 mujeres líderes comprometidas con la causa. Mary Mejía, vocera del movimiento, expresó su entusiasmo ante la respuesta ciudadana: “Es profundamente emocionante ver cómo ciudadanos y empresas se unen desde el corazón para cambiar la vida de las familias”.

    Medellín, pionera en innovación social

    Con esta estrategia, la ciudad se posiciona a la vanguardia nacional en la implementación de modelos que garantizan el derecho a la alimentación. El objetivo a largo plazo es consolidar una red de apoyo que no solo funcione en Navidad, sino que brinde soluciones sostenibles a la vulnerabilidad alimentaria en las comunas y corregimientos.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


