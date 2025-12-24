Menú Últimas noticias
    Video

    Iban a cobrar rescate y les cayó la Policía: secuestro frustrado en Valdivia, Antioquia

    Policía frustró un secuestro en Valdivia, luego de que un conductor fuera retenido y amenazado durante horas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Policía frustró un secuestro en Valdivia y capturó a dos personas que exigían dinero para liberar a un transportador de alimentos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En una rápida reacción de la Policía Nacional, fue frustrado un secuestro que tenía en riesgo la vida de un transportador de alimentos en el municipio de Valdivia, Antioquia.

    El hecho se registró en una zona cercana a la variante del municipio, donde dos personas habrían retenido ilegalmente al conductor mientras exigían dinero a cambio de dejarlo en libertad.

    Según el reporte oficial, el transportador había sido interceptado mientras realizaba su recorrido habitual en un vehículo de carga refrigerada. Los presuntos responsables lo obligaron a detener la marcha, abandonar el camión y desplazarse hacia un punto apartado de la vía, donde fue intimidado durante varias horas.

    Las autoridades indicaron que los captores habrían exigido una suma cercana a los ocho millones de pesos para permitir que el conductor continuara su trayecto, manteniéndolo bajo amenazas constantes desde la noche anterior al operativo.

    La situación fue detectada en el marco de patrullajes preventivos adelantados por unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Tras recibir información clave y realizar labores de verificación, los uniformados lograron ubicar el lugar donde se encontraba la víctima junto a quienes la retenían.

    En el sitio, la Policía logró la liberación inmediata del conductor, evitando que el secuestro avanzara y que se produjera una afectación mayor contra su integridad.

    En el procedimiento fueron capturadas dos personas en flagrancia, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    El transportador recibió acompañamiento institucional y fue puesto a salvo, mientras se adelantaron las diligencias judiciales correspondientes. De acuerdo con las autoridades, el vehículo fue recuperado sin alteraciones.

    Los capturados deberán responder ante una fiscalía especializada por el delito de secuestro, mientras continúan las investigaciones para establecer si estarían involucrados en otros hechos similares ocurridos en esta zona del norte del departamento.

    La Policía reiteró su compromiso con la protección de la libertad personal, la seguridad de los transportadores y el control de hechos delictivos en las vías de Antioquia, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la convivencia y la tranquilidad.

