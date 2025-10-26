Minuto30
  • ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    Alejandro Restrepo anuncia la nómina titular del DIM para enfrentar a Nacional. Foto: DIM
    Resumen: El ‘Equipo del Pueblo’ no podrá contar con tres de sus jugadores para el clásico por acumulación de amarillas

    Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, ha confirmado su once inicial para enfrentar a Atlético Nacional en el Clásico Paisa de esta tarde, un duelo clave por la parte alta de la tabla de posiciones.

    El ‘Equipo del Pueblo’ no podrá contar con tres de sus jugadores para el clásico: Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra, por acumulación de tarjetas amarillas.

    Alineación Titular del ‘Poderoso’:

