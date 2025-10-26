¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

Resumen: El ‘Equipo del Pueblo’ no podrá contar con tres de sus jugadores para el clásico por acumulación de amarillas
Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín, dirigido por Alejandro Restrepo, ha confirmado su once inicial para enfrentar a Atlético Nacional en el Clásico Paisa de esta tarde, un duelo clave por la parte alta de la tabla de posiciones.
El ‘Equipo del Pueblo’ no podrá contar con tres de sus jugadores para el clásico: Brayan León, Léider Berrio y Léyser Chaverra, por acumulación de tarjetas amarillas.
Alineación Titular del ‘Poderoso’:
[] Nómina del Poderoso para el #ClásicoPaisa.
Presentada por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/SVgjDIJqcd
— DIM (@DIM_Oficial) October 26, 2025
Lea también: ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa
Aquí más Noticias de Deportivo Independiente Medellín