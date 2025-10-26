¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

Minuto30
    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali
    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció los titulares con los que el verde paisa recibe al Medellín. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional recuperó una figura importante para el clásico paisa: Alfredo Morelos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional, en condición de local, ha definido el once inicial con el que enfrentará al Deportivo Independiente Medellín esta tarde en el Atanasio Girardot.

    El técnico Diego Arias ha elegido una alineación ofensiva y experimentada para buscar la victoria que lo consolide en el grupo de los ocho.

    El Comité Disciplinario de la Dimayor acogió la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción que pesaba sobre el jugador Alfredo Morelos, ya que el club verdolaga presentó una solicitud formal argumentando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código Disciplinario Único.

    Aquí está la formación titular de Nacional para el Clásico Paisa:

    Lea también: ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    Aquí más Noticias de Atlético Nacional

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Cuatro bajas en Nacional de cara al Clásico Paisa: próximos a iniciar trabajos grupales

    ¡El búfalo está listo! Alfredo Morelos y la publicación que emocionó a los verdolagas

    ¡Hinchas de Atlético Nacional se quejaron! El verde paisa publicó la venta de boletas para el clásico cuando todo estaba agotado

