¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

Minuto30.com .- Atlético Nacional, en condición de local, ha definido el once inicial con el que enfrentará al Deportivo Independiente Medellín esta tarde en el Atanasio Girardot.

El técnico Diego Arias ha elegido una alineación ofensiva y experimentada para buscar la victoria que lo consolide en el grupo de los ocho.

El Comité Disciplinario de la Dimayor acogió la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción que pesaba sobre el jugador Alfredo Morelos, ya que el club verdolaga presentó una solicitud formal argumentando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 42 del Código Disciplinario Único.

Aquí está la formación titular de Nacional para el Clásico Paisa:

El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/OG2tTNT6FL — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 26, 2025

Lea también: ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

Aquí más Noticias de Atlético Nacional