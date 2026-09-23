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Resumen: Yamid Amat permanece hospitalizado en la UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde recibe manejo integral y multidisciplinario tras su ingreso la noche del 21 de septiembre. La institución informó que el periodista, de 84 años, se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado, sin precisar públicamente la causa de su hospitalización. Su hijo, Yamid Amat Serna, agradeció las muestras de apoyo y expresó la esperanza de la familia mientras esperan nuevos reportes sobre su evolución.

«Con inmensa esperanza”: Hijo de Yamid Amat se pronunció sobre el estado de salud del periodista

La situación médica de Yamid Amat continúa siendo seguida con atención después de que la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmara que el periodista permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El comunicador, de 84 años, se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado, de acuerdo con el parte divulgado por la institución médica a solicitud de sus familiares.

En medio de la preocupación generada por su estado, su hijo, Yamid Amat Serna, se pronunció públicamente para agradecer los mensajes de apoyo que han llegado a la familia durante las últimas horas.

“Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre”, escribió el también periodista a través de su cuenta de X.

El mensaje fue publicado después de que se conociera el informe de la Fundación Santa Fe, que confirmó que Yamid Amat ingresó al centro asistencial durante la noche del lunes 21 de septiembre y que desde entonces ha requerido atención integral y multidisciplinaria.

La familia acompaña al periodista durante su hospitalización

En su pronunciamiento, Yamid Amat Serna también hizo referencia a la manera en que las muestras de afecto han sido recibidas por sus familiares mientras el periodista permanece bajo cuidado médico.

“Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe de Bogotá”, manifestó.

El hijo del comunicador agradeció a quienes han expresado sus buenos deseos durante este momento.

“Su compañía y buenos deseos son bendiciones inmensas. Con amor y gratitud en nombre de la familia, Yamid Amat Serna”, concluyó en su mensaje.

Gracias infinitas por todos los mensajes de apoyo, cariño y solidaridad a mi padre. Llegan a su corazón y al nuestro, su familia, con inmensa ilusión y esperanza, mientras él recibe atención y cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe. Su pronóstico es reservado. Su compañía y… pic.twitter.com/Z8gkVVSlZV — Yamid Amat Serna (@yamidamats) September 22, 2026

El pronunciamiento fue recogido también por Publimetro, que informó sobre las palabras del hijo del periodista después de conocerse el parte médico.

¿Qué informó la Fundación Santa Fe sobre Yamid Amat?

La institución indicó que el periodista permanece en estado crítico y bajo pronóstico reservado. Además, señaló que cualquier nueva comunicación sobre su evolución será emitida de acuerdo con los cambios que presente su condición médica y con autorización expresa de la familia.

Hasta el momento, el comunicado oficial no precisa públicamente cuál fue la condición específica que llevó al periodista a requerir atención en cuidados intensivos.

En las últimas horas han circulado versiones periodísticas sobre posibles antecedentes o problemas de salud relacionados con su hospitalización. Sin embargo, la información oficial divulgada por la Fundación Santa Fe no establece una causa médica concreta, por lo que cualquier versión adicional debe manejarse con cautela.

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Una trayectoria de más de seis décadas en el periodismo

La preocupación por la salud de Yamid Amat también ha generado múltiples mensajes de solidaridad debido a la extensa trayectoria que ha construido en los medios de comunicación colombianos.

Durante más de seis décadas, el periodista ha desarrollado su carrera en diferentes formatos y espacios informativos. Su recorrido incluye trabajos en radio, televisión y prensa, además de la dirección de importantes proyectos periodísticos.

Entre los espacios con los que ha estado relacionado se encuentra CM&, noticiero que fundó y dirigió, así como su paso por Caracol Radio y Noticias Caracol. También estuvo al frente de espacios de entrevistas que marcaron su carrera y que contribuyeron a consolidarlo como una de las figuras reconocidas del periodismo colombiano.

A lo largo de su carrera, Amat también compartió espacios profesionales con varias generaciones de periodistas que posteriormente desarrollaron sus propias trayectorias en medios nacionales.

Continúan los mensajes de solidaridad

Tras conocerse el estado de salud del periodista, diferentes colegas y figuras relacionadas con los medios han expresado públicamente su respaldo a la familia.

Entre ellos se encuentran periodistas como Vanessa de la Torre, Jorge Alfredo Vargas y César Augusto Londoño, quienes han compartido mensajes de apoyo a través de sus redes sociales.

Por ahora, Yamid Amat continúa bajo atención médica en la Fundación Santa Fe, mientras sus familiares esperan nuevos reportes sobre su evolución.

La institución será la encargada de entregar futuras actualizaciones, de acuerdo con la condición médica del periodista y con la autorización de sus familiares.