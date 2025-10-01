Resumen: Durante un operativo en El Codito, Usaquén, las autoridades sellaron cuatro bares: uno por vender cerveza vencida y con hongos, y tres más por incumplir la normatividad legal. Además, se incautaron armas blancas y tres personas fueron trasladadas a un Centro de Traslado por Protección, en el marco de una megatoma que busca garantizar la seguridad y la convivencia en la zona.

¡Con hongos y vencidas! Sellan bares en El Codito por vender cervezas en mal estado

Un operativo de inspección, vigilancia y control en el sector de El Codito, en Usaquén, dejó como resultado el cierre de cuatro bares, uno de ellos por vender cerveza vencida y con residuos de hongos en los envases, y tres más por incumplir la normatividad vigente para operar.

Durante la revisión, las autoridades encontraron 40 botellas de cerveza vencidas, algunas con fecha de caducidad en febrero de 2025 y con restos de hongos, listas para ser vendidas al público. Ante esta situación, el bar fue suspendido de manera inmediata.

El operativo contó con la participación de más de 50 uniformados de la Policía Metropolitana, junto con personal de la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local. Durante la inspección, se revisaron neveras, estantes y bodegas, así como la documentación exigida para el funcionamiento legal de los establecimientos.

Además del cierre por la venta de cervezas en mal estado, otros tres locales fueron suspendidos por incumplir los requisitos legales para operar, evidenciando fallas en el control administrativo y sanitario.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó la importancia de estas medidas “No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud ni la vida de los ciudadanos. Sellar bares que venden licor vencido o en mal estado es una medida de protección para toda la comunidad y una forma de prevenir hechos de intolerancia y violencia”.

¡Esto no es normal! En los operativos seguimos encontrando cervezas vencidas y hasta con hongos, listas para la venta. Esta vez fueron más de 40 en un bar en Usaquén que fue sellado. Con estas intervenciones atacamos todo lo que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos.… pic.twitter.com/3qga16fEPU Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 1, 2025

Incautaciones y medidas adicionales

Durante el operativo, tres personas fueron trasladadas a un Centro de Traslado por Protección (CTP) debido a comportamientos contrarios a la convivencia, y se incautaron varias armas blancas que podrían haber sido utilizadas en hechos de violencia.

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de licor adulterado o vencido a través de la Línea 123, y recordó que el consumo responsable de alcohol es fundamental para prevenir situaciones de riesgo y garantizar la seguridad en espacios de entretenimiento.

El operativo forma parte de una megacontrol enfocada en prevenir lesiones personales, riñas y homicidios asociados al consumo de alcohol, buscando proteger a los ciudadanos y mantener la convivencia en zonas de rumba de la ciudad.