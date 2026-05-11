Resumen: Un joven de 21 años identificado como Yerson Arboleda fue hallado sin vida en la vereda Miraflores, zona rural de Toledo, Norte de Antioquia. Según información preliminar, habría sido retenido por hombres armados y posteriormente apareció con una herida de arma de fuego. Las autoridades investigan el caso y no se ha confirmado qué grupo ilegal estaría detrás del hecho. Además, se conoció que la víctima había sido capturada días antes por un presunto hurto.

Con herida de bala apareció muerto joven que habría sido retenido por grupo ilegal en Toledo

En zona rural del municipio de Toledo, Norte de Antioquia, las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 21 años que habría sido retenido previamente por hombres armados.

La víctima fue identificada como Yerson Arboleda, cuyo cuerpo fue encontrado en la vereda Miraflores, un sector ubicado a aproximadamente 20 minutos del casco urbano, en la vía que conduce al corregimiento de Valle de Toledo.

De acuerdo con la información preliminar conocida desde la zona, el joven habría sido llevado por la fuerza por integrantes de un grupo armado ilegal, aunque hasta el momento no se ha confirmado si los responsables pertenecen al Clan del Golfo o a disidencias de las antiguas FARC que hacen presencia en el territorio.

Retención previa y hallazgo del cuerpo

El hallazgo del cuerpo se produjo horas después de la presunta retención. Según el reporte inicial, la víctima presentaba una herida ocasionada por arma de fuego. Posteriormente, fue trasladada a la morgue municipal para los procedimientos forenses correspondientes.

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Hipótesis en investigación y antecedentes del caso

Las autoridades también analizan posibles hipótesis sobre el caso. Entre ellas, se evalúa la posibilidad de que el hecho esté relacionado con dinámicas de microtráfico o ajustes de cuentas en la zona, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

De manera adicional, se conoció que el joven había sido capturado días antes por la Policía por el presunto delito de hurto, situación que también hace parte de las líneas de investigación que se están revisando.

El caso continúa en manos de las autoridades competentes, que avanzan en la recolección de información para esclarecer lo ocurrido y establecer la identidad de los responsables.