Resumen: En Puerto Berrío se investiga una jornada de esterilización que dejó al menos siete gatos muertos y varios animales con complicaciones de salud. El alcalde declaró alerta roja veterinaria ante la gravedad del caso y se analizan posibles fallas en los procedimientos y en el personal encargado. Organizaciones animalistas también han pedido mayor control y atención frente al aumento de denuncias por maltrato y abandono en el municipio.

¡Alerta en Puerto Berrío! Jornada de esterilización termina en tragedia con la muerte de varias mascotas

Una jornada de esterilización animal realizada recientemente en el municipio de Puerto Berrío terminó generando una fuerte preocupación entre autoridades y comunidad, luego de que se reportara la muerte de al menos siete gatos y complicaciones de salud en varios animales más.

Los hechos ocurrieron tras una actividad realizada el pasado 10 de mayo, en la que ciudadanos llevaron a sus mascotas con la intención de acceder a procedimientos de esterilización. Sin embargo, horas después de la intervención, comenzaron a registrarse casos de animales en estado delicado, algunos de ellos con evolución rápida hacia condiciones críticas.

Animales afectados y reacción de las autoridades

Los ejemplares que presentaron complicaciones fueron trasladados al Centro Veterinario Mi Ángel, donde el equipo médico municipal intentó brindar atención de urgencia. A pesar de las maniobras de estabilización, varios de los animales fallecieron, lo que encendió las alertas institucionales.

Ante la situación, el alcalde del municipio, Robinson Baena, declaró una “alerta roja” veterinaria y advirtió que el caso está siendo tratado como un posible episodio de irregularidades en la atención prestada durante la jornada. Desde la administración municipal se han señalado posibles fallas en el desarrollo de los procedimientos y en la supervisión del evento.

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De acuerdo con versiones preliminares que están siendo verificadas, la actividad habría estado vinculada a una entidad privada relacionada con programas de atención animal, lo que abre una línea de investigación sobre la coordinación y ejecución del proceso.

Investigación en curso y preocupaciones por bienestar animal

Otro de los aspectos incluidos en la investigación es la posible participación de personal en formación o con experiencia limitada durante los procedimientos quirúrgicos, situación que ha generado preocupación en la comunidad y entre las autoridades locales.

Mientras avanzan las verificaciones, la administración municipal insiste en la necesidad de esclarecer las condiciones en las que se desarrolló la jornada y determinar si se presentaron fallas de carácter técnico o administrativo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier complicación en mascotas que hayan sido sometidas recientemente a procedimientos veterinarios, acudir de inmediato a centros de atención autorizados y presentar las denuncias correspondientes conforme a la normativa vigente de protección animal en Colombia.