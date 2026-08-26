Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Tras seis años de pausa y más de tres décadas de historia, la capital antioqueña reinventa su clásico Festival de Carros de Rodillos. Se esperan 1.200 competidores y cerca de 3.000 espectadores en una jornada llena de velocidad.

Medellín transforma su tradición: El icónico Festival de Carros de Rodillos da paso al «Festival de Descenso y Adrenalina»

Minuto30.com .- Hay tradiciones que nunca se olvidan y regresan con más fuerza. La ciudad se prepara para escribir un nuevo y emocionante capítulo en la historia de sus eventos deportivos más queridos. El icónico Festival de Carros de Rodillos ha evolucionado para darle paso al Festival de Descenso y Adrenalina, una competencia que promete llevar la experiencia de los participantes a un nuevo nivel.

La esperada cita será el próximo domingo 30 de agosto de 2026, jornada en la que las calles volverán a ser el escenario de la creatividad, la destreza y, por supuesto, la adrenalina pura.

Coordenadas del evento

Para que no te pierdas ningún detalle de este gran regreso, aquí tienes la información logística fundamental de la jornada:

Detalle Información Fecha Domingo, 30 de agosto de 2026 Horario 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Recorrido Estadero El Pingüino hasta el C.C. La Central Distancia Aproximadamente 7 kilómetros

Novedades técnicas y requisitos

Con el firme propósito de mejorar las condiciones de seguridad, la estabilidad, el control dinámico y proteger la superficie de rodadura, la organización ha implementado una especificación técnica de obligatorio cumplimiento. La principal novedad es que todos los vehículos artesanales participantes deberán contar estrictamente con ruedas de caucho.

Además, para poder lanzarse a la pista, los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Firmar el documento de exoneración de responsabilidad. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas definidas para cada modalidad.

Atender y acatar todas las recomendaciones de seguridad e indicaciones del equipo logístico.

Cierres viales programados

Para garantizar el éxito de la competencia y la seguridad de todos los asistentes, las autoridades de tránsito han programado modificaciones en la movilidad del sector.

⚠️ Información importante sobre movilidad: El domingo 30 de agosto de 2026 habrá modificaciones en la vía a Santa Elena. Se presentará un cierre parcial desde las 3:00 a. m. hasta las 6:00 a. m., y un cierre total de la vía que se extenderá hasta las 6:00 p. m.

Encuentre acá toda la información