Resumen: En el municipio de Concordia, Antioquia, un operativo del Gaula Militar Valle de Aburrá en coordinación con la Policía de Antioquia terminó con la captura de un presunto integrante del Clan del Golfo, tras combates registrados en la vereda Santa Mónica. Durante la acción, el hombre resultó herido y recibió primeros auxilios por parte de los uniformados. En el procedimiento fueron incautados un fusil, munición, proveedores, una motocicleta y un teléfono celular.

¡Con fusil y munición! Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo tras combates en Concordia

En medio de una operación desarrollada en zona rural del municipio de Concordia, Antioquia, las autoridades reportaron la captura de un presunto integrante de un grupo armado organizado, tras enfrentamientos registrados entre tropas y estructuras ilegales en el suroeste del departamento.

Los hechos ocurrieron en la vereda Santa Mónica, donde unidades del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, adelantaban acciones coordinadas junto a la Policía de Antioquia cuando se presentaron combates en el área.

Como resultado de estos enfrentamientos, fue capturado un hombre señalado de pertenecer a la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, una de las estructuras armadas que delinquen en la región.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, durante el desarrollo de la operación el individuo resultó herido, por lo que recibió atención inmediata por parte de los soldados en el lugar de los hechos, con el fin de preservar su vida hasta su posterior traslado.

#LoÚltimo | Tras combates sostenidos en la vereda Santa Mónica, municipio de Concordia, #Antioquia, tropas del @GaulaMilitares Valle de Aburrá de la #CuartaBrigada, en coordinación con @Policiantioquia, lograron la captura de un presunto integrante de la subestructura Edwin Román… pic.twitter.com/JvYp5DsPLa — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 4, 2026

En el mismo procedimiento fueron incautados varios elementos que, según el reporte oficial, estaban en poder del capturado. Entre ellos se encuentran un fusil, cinco proveedores para munición, 145 cartuchos, una motocicleta y un teléfono celular.

Las autoridades señalaron que este resultado se enmarca dentro de las operaciones que se adelantan de manera sostenida en el departamento de Antioquia contra estructuras armadas ilegales, con el objetivo de reducir su capacidad de acción y afectar sus redes logísticas y operativas en el territorio.

La operación continúa bajo análisis de las autoridades competentes, mientras se avanza en los procesos judiciales correspondientes tras la captura del presunto integrante de esta estructura criminal.