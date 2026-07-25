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Resumen: Moverse por Bogotá este domingo requerirá de paciencia y mucha planificación. Así lo ha advertido la Secretaría de Movilidad

¡Infórmate en tiempo real! Bogotá se prepara para un domingo con movilidad compleja

Minuto30.com .- Este fin de semana la capital del país vivirá una jornada de alta complejidad en materia de tráfico. La Secretaría de Movilidad hace un llamado urgente a los ciudadanos para que planifiquen sus recorridos con anticipación ante la convergencia de dos eventos masivos que tomarán las principales vías de la ciudad.

Moverse por Bogotá este domingo requerirá de paciencia y mucha planificación. Así lo ha advertido la Secretaría de Movilidad (@SectorMovilidad) a través de sus canales oficiales, alertando a los capitalinos sobre el impacto vial que tendrá la realización simultánea de dos de los eventos de mayor afluencia en la ciudad.

Por un lado, las calles capitalinas recibirán a miles de atletas nacionales e internacionales que participarán en la tradicional Media Maratón de Bogotá (MMB), lo que implicará el cierre temporal de importantes corredores viales. De manera simultánea, miles de estudiantes de último grado de bachillerato se desplazarán desde tempranas horas hacia sus lugares de citación para presentar las Pruebas Saber (ICFES).

Recomendaciones clave para no quedar atrapado en el trancón

Ante este panorama de alta movilización ciudadana, las autoridades de tránsito han emitido una serie de directrices para evitar contratiempos:

Planificar con anticipación: No deje su viaje para última hora. Identifique su ruta y posibles desvíos antes de salir de casa.

Salir con tiempo de sobra: Especialmente si usted es uno de los estudiantes citados a las Pruebas Saber, calcule un margen de tiempo extra para llegar a su destino sin estrés.

Optar por transporte público masivo: En la medida de lo posible, utilice el sistema TransMilenio, ya que no se verá tan afectado por los cierres viales como el tráfico mixto.

¿Cómo informarse de los cierres en tiempo real?

Para que los conductores y transeúntes no se lleven sorpresas desagradables, el Sector Movilidad ha dispuesto herramientas digitales de actualización constante:

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Canal de WhatsApp: La entidad habilitó un canal oficial (al que puede unirse a través de sus redes sociales) donde estarán enviando alertas directas a los teléfonos móviles de los ciudadanos.

Reportes en X (antes Twitter): Se recomienda a los usuarios seguir de cerca la cuenta @BogotaTransito, la cual estará publicando reportes minuto a minuto sobre el estado de las vías, habilitación de pasos y novedades operativas.