Resumen: Centro Democrático y Pacto Histórico fueron los que más crecieron en el Senado. Los tradicionales perdieron curules.

Con el Pacto Histórico y el Centro Democrático punteando: así queda distribuido el Senado

Este domingo, 8 de marzo, el país eligió el nuevo Congreso de la República que se posesionará el próximo 20 de julio, y la lista del Senado quedó prácticamente lista en el preconteo.

El gran ganador en las elecciones fue el Pacto Histórico, aunque no necesariamente la izquierda será mayoría en el Senado. El movimiento del presidente Gustavo Petro lograría 25 curules, mientras que el Centro Democrático alcanzaría 17 y el partido Liberal cerraría el podio con 13 curules.

Luego siguen Alianza por Colombia con 11 curules; partido Conservador alcanzaría 11, mientras que el partido de la U logra tener 9 senadores.

Cambio Radical-Alma alcanzaría 6 curules, mientras que Ahora Colombia 5 y por último Salvación Nacional cerraría con 3 curules.

Esta es la lista completa de personas que llegarían al Senado

Pacto Histórico:

1 – DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA

2 -PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS

3 -CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR

4 -WILSON NEBER ARIAS CASTILLO

5 -LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA

6 -WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO

7 -AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL

8 -FERNEY SILVA IDROBO

9 -YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA

10 -CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA

11 -SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY

12 -JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO

13 -MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO

14 -ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ

15 -KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO

16 -AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO

17 -YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ

18 -CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ

19 -ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ

20 -MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI

21 -DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ

22 -DAVID RICARDO RACERO MAYORCA

23 -DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ

24 -ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA

25 -MARY JURADO PALOMINO

Centro Democrático:

1 -ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA

2 -RAFAEL NIETO LOAIZA

3 -CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS

4 -HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ

5 -JULIA CORREA NUTTIN

6 -CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA

7 -CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE

8 -MARIA CLARA POSADA CAICEDO

9 -HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO

10 -JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ

11 -ESTEBAN QUINTERO CARDONA

12 -ENRIQUE CABRALES BAQUERO

13 -OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES

14 -JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ

15 -MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ

16 -JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS

17 -ZANDRA MARIA BERNAL RINCON

Partido Liberal:

1 -LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY

17 -MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE

4 -ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO

5 -YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA

6 -GERSSON VARGAS VALDELEON

99 -LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE

10 -OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON

12 -CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA

8 -HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER

2 -FABIO RAUL AMIN SALEME

15 -ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA

11 -SANTIAGO MONTOYA MONTOYA

7 -LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ

Alianza por Colombia:

100 -JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ

39 -LUIS CARLOS RUA SANCHEZ

5 -JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ

14 -ANDREA PADILLA VILLARRAGA

3 -ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ

20 -GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO

99 -WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

15 -JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ

4 -DUVALIER SANCHEZ ARANGO

90 -LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ

22 -JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO

Partido Conservador:

2 -NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF

100 -WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT

4 -DANIEL RESTREPO CARMONA

1 -DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS

3 -MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO

12 -DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE

14 -LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS

7 -MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

10 -JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ

25 -SANTIAGO BARRETO TRIANA

13 -JOHNNATAN ALEXIS TAMAYO USUGA

Partido de la U:

13 -NORMA HURTADO SANCHEZ

7 -WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA

100 -JUAN CARLOS GARCES ROJAS

8 -JOHN MOISES BESAILE FAYAD

3 -ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA

99 -MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA

11 -ANA PAOLA GARCIA SOTO

6 -ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ

17 -JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA

Coalición Cambio Radical-Alma:

7 -EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES

10 -JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA

5 -DIDIER LOBO CHINCHILLA

3 -SELMEN DAVID ARANA CANO

99 -GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ

12 -NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

Ahora Colombia:

2 -ANA PAOLA AGUDELO GARCIA

3 -MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE

5 -CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON

100 -JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL

6 -MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ

Salvación Nacional:

1 -ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ

100 -SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ

10 -GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO