Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Con el Pacto Histórico y el Centro Democrático punteando: así queda distribuido el Senado

    Centro Democrático y Pacto Histórico fueron los que más crecieron en el Senado. Los tradicionales perdieron curules.

    Publicado por: Julian Medina

    Gobierno Petro no asistirá al debate por emergencia económica en el Congreso Senado
    Foto de archivo.
    Con el Pacto Histórico y el Centro Democrático punteando: así queda distribuido el Senado

    Resumen: Centro Democrático y Pacto Histórico fueron los que más crecieron en el Senado. Los tradicionales perdieron curules.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Este domingo, 8 de marzo, el país eligió el nuevo Congreso de la República que se posesionará el próximo 20 de julio, y la lista del Senado quedó prácticamente lista en el preconteo.

    El gran ganador en las elecciones fue el Pacto Histórico, aunque no necesariamente la izquierda será mayoría en el Senado. El movimiento del presidente Gustavo Petro lograría 25 curules, mientras que el Centro Democrático alcanzaría 17 y el partido Liberal cerraría el podio con 13 curules.

    Luego siguen Alianza por Colombia con 11 curules; partido Conservador alcanzaría 11, mientras que el partido de la U logra tener 9 senadores.

    Le puede interesar: Roy Barreras ganó y perdió: venció a Quintero pero se quemó porque no alcanzó ni los 300.000 votos

    Cambio Radical-Alma alcanzaría 6 curules, mientras que Ahora Colombia 5 y por último Salvación Nacional cerraría con 3 curules.

    Esta es la lista completa de personas que llegarían al Senado

    Pacto Histórico:

    1 – DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA
    2 -PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS
    3 -CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR
    4 -WILSON NEBER ARIAS CASTILLO
    5 -LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA
    6 -WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO
    7 -AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL
    8 -FERNEY SILVA IDROBO
    9 -YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
    10 -CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA
    11 -SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY
    12 -JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO
    13 -MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO
    14 -ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ
    15 -KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO
    16 -AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO
    17 -YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ
    18 -CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ
    19 -ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ
    20 -MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI
    21 -DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ
    22 -DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
    23 -DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ
    24 -ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA
    25 -MARY JURADO PALOMINO

    Centro Democrático:

    1 -ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA
    2 -RAFAEL NIETO LOAIZA
    3 -CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS
    4 -HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ
    5 -JULIA CORREA NUTTIN
    6 -CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA
    7 -CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE
    8 -MARIA CLARA POSADA CAICEDO
    9 -HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
    10 -JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ
    11 -ESTEBAN QUINTERO CARDONA
    12 -ENRIQUE CABRALES BAQUERO
    13 -OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
    14 -JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ
    15 -MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ
    16 -JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS
    17 -ZANDRA MARIA BERNAL RINCON

    Partido Liberal:

    1 -LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY
    17 -MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE
    4 -ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO
    5 -YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA
    6 -GERSSON VARGAS VALDELEON
    99 -LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE
    10 -OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON
    12 -CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA
    8 -HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER
    2 -FABIO RAUL AMIN SALEME
    15 -ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA
    11 -SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
    7 -LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ

    Alianza por Colombia:

    100 -JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ
    39 -LUIS CARLOS RUA SANCHEZ
    5 -JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ
    14 -ANDREA PADILLA VILLARRAGA
    3 -ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ
    20 -GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO
    99 -WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
    15 -JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ
    4 -DUVALIER SANCHEZ ARANGO
    90 -LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ
    22 -JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO

    Partido Conservador:

    2 -NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
    100 -WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
    4 -DANIEL RESTREPO CARMONA
    1 -DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS
    3 -MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO
    12 -DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE
    14 -LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
    7 -MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
    10 -JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
    25 -SANTIAGO BARRETO TRIANA
    13 -JOHNNATAN ALEXIS TAMAYO USUGA

    Partido de la U:

    13 -NORMA HURTADO SANCHEZ
    7 -WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
    100 -JUAN CARLOS GARCES ROJAS
    8 -JOHN MOISES BESAILE FAYAD
    3 -ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
    99 -MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
    11 -ANA PAOLA GARCIA SOTO
    6 -ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ
    17 -JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA

    Coalición Cambio Radical-Alma:

    7 -EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES
    10 -JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA
    5 -DIDIER LOBO CHINCHILLA
    3 -SELMEN DAVID ARANA CANO
    99 -GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ
    12 -NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

    Ahora Colombia:

    2 -ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
    3 -MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE
    5 -CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON
    100 -JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL
    6 -MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ

    Salvación Nacional:

    1 -ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
    100 -SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
    10 -GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.