Con el Pacto Histórico y el Centro Democrático punteando: así queda distribuido el Senado

Resumen: Centro Democrático y Pacto Histórico fueron los que más crecieron en el Senado. Los tradicionales perdieron curules.
Este domingo, 8 de marzo, el país eligió el nuevo Congreso de la República que se posesionará el próximo 20 de julio, y la lista del Senado quedó prácticamente lista en el preconteo.
El gran ganador en las elecciones fue el Pacto Histórico, aunque no necesariamente la izquierda será mayoría en el Senado. El movimiento del presidente Gustavo Petro lograría 25 curules, mientras que el Centro Democrático alcanzaría 17 y el partido Liberal cerraría el podio con 13 curules.
Luego siguen Alianza por Colombia con 11 curules; partido Conservador alcanzaría 11, mientras que el partido de la U logra tener 9 senadores.
Cambio Radical-Alma alcanzaría 6 curules, mientras que Ahora Colombia 5 y por último Salvación Nacional cerraría con 3 curules.
Esta es la lista completa de personas que llegarían al Senado
Pacto Histórico:
1 – DIANA CAROLINA CORCHO MEJIA
2 -PEDRO HERNANDO FLOREZ PORRAS
3 -CARMEN PATRICIA CAICEDO OMAR
4 -WILSON NEBER ARIAS CASTILLO
5 -LAURA CRISTINA AHUMADA GARCIA
6 -WALTER ALFONSO RODRIGUEZ CHAPARRO
7 -AIDA YOLANDA AVELLA ESQUIVEL
8 -FERNEY SILVA IDROBO
9 -YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA
10 -CARLOS ALBERTO BENAVIDES MORA
11 -SANDRA CLAUDIA CHINDOY JAMIOY
12 -JORGE ALEJANDRO OCAMPO GIRALDO
13 -MARIA EUGENIA LONDOÑO OCAMPO
14 -ALEX XAVIER FLOREZ HERNANDEZ
15 -KAMELIA EDITH ZULUAGA NAVARRO
16 -AGMETH JOSE ESCAF TIJERINO
17 -YAINI ISABEL CONTRERAS JIMENEZ
18 -CRISTIAN KEVIN GOMEZ PAZ
19 -ISABEL CRISTINA ZULETA LOPEZ
20 -MARTIN ALONSO CAICEDO CARABALI
21 -DEISY JOHANA OSORIO MARQUEZ
22 -DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
23 -DEYCI ALEJANDRA OMAÑA ORTIZ
24 -ORLANDO MIGUEL DE LA HOZ GARCIA
25 -MARY JURADO PALOMINO
Centro Democrático:
1 -ANDRES EDUARDO FORERO MOLINA
2 -RAFAEL NIETO LOAIZA
3 -CLAUDIA MARGARITA ZULETA MURGAS
4 -HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ
5 -JULIA CORREA NUTTIN
6 -CARLOS MANUEL MEISEL VERGARA
7 -CHRISTIAN MUNIR GARCES ALJURE
8 -MARIA CLARA POSADA CAICEDO
9 -HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
10 -JOSUE ALIRIO BARRERA RODRIGUEZ
11 -ESTEBAN QUINTERO CARDONA
12 -ENRIQUE CABRALES BAQUERO
13 -OSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES
14 -JUAN FERNANDO ESPINAL RAMIREZ
15 -MARIA ANGELICA GUERRA LOPEZ
16 -JUAN FERNANDO CAICEDO CALLEJAS
17 -ZANDRA MARIA BERNAL RINCON
Partido Liberal:
1 -LIDIO ARTURO GARCIA TURBAY
17 -MARIA EUGENIA LOPERA MONSALVE
4 -ALIX YIRLEY VARGAS TORRADO
5 -YESSID ENRIQUE PULGAR DAZA
6 -GERSSON VARGAS VALDELEON
99 -LEONARDO DE JESUS GALLEGO ARROYAVE
10 -OSCAR HERNAN SANCHEZ LEON
12 -CAMILO ANDRES TORRES VILLALBA
8 -HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER
2 -FABIO RAUL AMIN SALEME
15 -ALVARO HENRY MONEDERO RIVERA
11 -SANTIAGO MONTOYA MONTOYA
7 -LAURA ESTER FORTICH SANCHEZ
Alianza por Colombia:
100 -JONATHAN FERNEY PULIDO HERNANDEZ
39 -LUIS CARLOS RUA SANCHEZ
5 -JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ
14 -ANDREA PADILLA VILLARRAGA
3 -ARIEL FERNANDO AVILA MARTINEZ
20 -GUSTAVO ADOLFO MORENO HURTADO
99 -WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
15 -JOSE GUTEMBERG MACEA GOMEZ
4 -DUVALIER SANCHEZ ARANGO
90 -LUIS ALFONSO MEJIA NUÑEZ
22 -JAIRO ALBERTO CASTELLANOS SERRANO
Partido Conservador:
2 -NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
100 -WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
4 -DANIEL RESTREPO CARMONA
1 -DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS
3 -MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO
12 -DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE
14 -LUIS EDUARDO DIAZ MATEUS
7 -MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
10 -JUAN CARLOS GARCIA GOMEZ
25 -SANTIAGO BARRETO TRIANA
13 -JOHNNATAN ALEXIS TAMAYO USUGA
Partido de la U:
13 -NORMA HURTADO SANCHEZ
7 -WILMER RAMIRO CARRILLO MENDOZA
100 -JUAN CARLOS GARCES ROJAS
8 -JOHN MOISES BESAILE FAYAD
3 -ALFREDO RAFAEL DELUQUE ZULETA
99 -MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
11 -ANA PAOLA GARCIA SOTO
6 -ANTONIO JOSE CORREA JIMENEZ
17 -JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA
Coalición Cambio Radical-Alma:
7 -EDGARDO MIGUEL ESPITIA CABRALES
10 -JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA
5 -DIDIER LOBO CHINCHILLA
3 -SELMEN DAVID ARANA CANO
99 -GONZALO DIMAS BAUTE GONZALEZ
12 -NELSON JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ
Ahora Colombia:
2 -ANA PAOLA AGUDELO GARCIA
3 -MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE
5 -CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON
100 -JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL
6 -MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ
Salvación Nacional:
1 -ENRIQUE GOMEZ MARTINEZ
100 -SARA JIMENA CASTELLANOS RODRIGUEZ
10 -GERMAN ANDRES RODRIGUEZ PRIETO
