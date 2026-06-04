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Resumen: Las lluvias de las últimas horas provocaron una avenida torrencial en Andes y el desbordamiento del río Currulao en Turbo, dejando viviendas destruidas e inundadas, daños en puentes, muros de contención y vías, además de afectaciones en decenas de veredas. Las autoridades avanzan en la caracterización de los damnificados mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños.

Con drones y maquinaria pesada, la Gobernación le hace frente al caos invernal en Andes y Turbo

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Antioquia provocaron emergencias en el municipio de Andes y en el distrito de Turbo, con daños en viviendas, vías y otras estructuras, además de inundaciones que afectaron a varias comunidades.

Ante la situación, la Gobernación de Antioquia, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), activó apoyo técnico y operativo para respaldar las labores de atención y evaluar la magnitud de los daños.

Avenida torrencial dejó daños en Santa Inés, Andes

Uno de los eventos más relevantes se presentó en el corregimiento de Santa Inés, en Andes, donde una avenida torrencial generó múltiples afectaciones.

Como parte de la respuesta institucional, un equipo técnico del Dagran se desplazó este jueves a la zona para realizar un sobrevuelo con dron en varios puntos críticos ubicados aguas arriba del corregimiento.

De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia dejó dos puentes afectados, alcantarillados obstruidos, dos muros de contención destruidos y daños en distintos tramos de la red vial.

Las precipitaciones también impactaron a varias familias. Según los primeros reportes, dos viviendas colapsaron completamente y otras 21 resultaron inundadas.

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Actualmente, la administración municipal adelanta la caracterización de los hogares afectados para establecer las necesidades de atención y coordinar la entrega de ayudas humanitarias.

Inundaciones en Turbo por desbordamiento del río Currulao

La segunda emergencia se presentó en Turbo, donde el desbordamiento del río Currulao ocasionó inundaciones durante la madrugada del miércoles.

El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres informó que la situación afecta a 28 veredas de cinco corregimientos.

El reporte preliminar señala que cinco viviendas sufrieron colapsos parciales y otras tres quedaron destruidas.

Para apoyar la respuesta en la zona, el Dagran dispuso maquinaria amarilla que permitirá adelantar las intervenciones necesarias en los sectores afectados.

Continúan las labores de respuesta

Las autoridades departamentales indicaron que el trabajo se desarrolla de manera articulada con las administraciones locales para brindar atención a las familias damnificadas.

Entre las acciones previstas se encuentran la entrega de ayudas humanitarias, el acompañamiento técnico especializado y el apoyo con maquinaria para atender los puntos impactados por las lluvias.