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Resumen: Cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa fueron capturados en flagrancia durante un allanamiento en zona rural de Guarne. En el operativo, realizado por el Ejército y la Policía, también fueron incautadas varias dosis de estupefacientes y otros elementos que, según las autoridades, afectarían las capacidades financieras y logísticas de esa estructura criminal.

Con dosis de droga y cuadernos de contabilidad: cayeron cuatro integrantes de ‘El Mesa’ en Guarne

Un operativo desarrollado en zona rural del municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño, permitió la captura en flagrancia de cuatro personas señaladas de pertenecer al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) El Mesa, en una acción conjunta adelantada por el Ejército Nacional y la Policía.

El procedimiento fue ejecutado por tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía de Antioquia, como parte de las acciones encaminadas a combatir las estructuras criminales que delinquen en esta subregión del departamento.

Allanamiento permitió la captura de los presuntos integrantes

Las capturas se produjeron durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en un inmueble ubicado en zona rural de Guarne.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los cuatro capturados fueron sorprendidos en flagrancia y quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

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Durante el procedimiento, las autoridades también adelantaron la incautación de varios elementos que harían parte de las actividades investigadas.

Incautaron droga y otros elementos

En el operativo fueron halladas 73 dosis de basuco, 30 dosis de clorhidrato de cocaína y una bolsa con marihuana.

Asimismo, las tropas y los investigadores incautaron un teléfono celular, una gramera y dos cuadernos de contabilidad, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades y que harán parte del proceso investigativo.

Según el Ejército Nacional, este resultado representa una afectación a las capacidades financieras y logísticas del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa, al tiempo que contribuye a debilitar sus actividades ilegales en el Oriente antioqueño.

Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando operaciones coordinadas en diferentes municipios del departamento con el propósito de combatir las estructuras delincuenciales y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.