¡Con dólares, droga y balas! Cayeron seis presuntos integrantes de ‘Los Chatas’ en Antioquia

Resumen: Seis presuntos integrantes del grupo delincuencial 'Los Chatas' fueron capturados en operativos realizados en Guatapé y San Rafael, Antioquia. Durante los procedimientos, las autoridades incautaron dinero en efectivo, moneda extranjera, droga, cartuchos, celulares y otros elementos que, según el Ejército, afectan las economías ilícitas de esta estructura criminal.

Un operativo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitió la captura de seis personas señaladas de integrar el grupo delincuencial organizado Los Chatas, en acciones desarrolladas en los municipios de Guatapé y San Rafael, en el Oriente de Antioquia.

El resultado fue confirmado por las autoridades militares, que indicaron que la operación fue ejecutada por soldados del Gaula Militar Oriente, unidad adscrita a la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional y de manera interinstitucional con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Del total de capturados, cuatro fueron detenidos mediante orden judicial, mientras que dos más fueron capturados en flagrancia, como parte de las diligencias adelantadas en ambos municipios.

Incautaron dinero, celulares, droga y munición

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron diferentes elementos que, de acuerdo con la información oficial, estarían relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a esta estructura criminal.

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Entre el material decomisado se encuentran 11 teléfonos celulares, más de ocho millones de pesos en efectivo, dinero en moneda extranjera, tres motocicletas, más de 70 cartuchos calibre 16, 144 dosis con características similares a la cocaína y cerca de 100 gramos de marihuana dosificada, además de otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

#EsNoticia | Soldados del @GaulaMilitares Oriente, de la #CuartaBrigada, en coordinación con @PoliciaColombia, y de manera interinstitucional con el CTI de la @FiscaliaCol, lograron la captura por orden judicial de cuatro personas y la captura en flagrancia de dos más, presuntos… pic.twitter.com/fAGRccld2Z — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 11, 2026

Todo el material fue incorporado al proceso investigativo que se adelanta contra los presuntos integrantes del grupo delincuencial.

Buscan afectar las finanzas del grupo delincuencial

Según informó el Ejército Nacional, este operativo representa una afectación a las capacidades operativas y a las economías ilícitas de Los Chatas, organización señalada de delinquir en diferentes zonas de Antioquia.

Las autoridades señalaron que este tipo de resultados hacen parte de la estrategia para debilitar las estructuras criminales que tienen presencia en el departamento y fortalecer las condiciones de seguridad en el Oriente antioqueño.

Finalmente, el Ejército Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones conjuntas y coordinadas con las demás autoridades para contrarrestar el accionar de los grupos delincuenciales organizados y contribuir a la seguridad de las comunidades en esta región del país.