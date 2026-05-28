Resumen: De acuerdo con los reportes, el camino hacia la paternidad no ha sido completamente fluido para la pareja, lo que los llevó a tomar decisiones preventivas:

¿Embarazo inminente? El secreto de Piqué y Clara Chía para ser padres este año

Miuto30.com .- El exfutbolista Gerard Piqué y su pareja, Clara Chía, estarían listos para dar el siguiente gran paso en su relación. Según recientes reportes de la prensa de entretenimiento, la pareja tendría entre sus planes principales ampliar la familia y recibir a su primer hijo en común durante este 2026.

Celebración en Venecia y planes a futuro

Los rumores tomaron fuerza recientemente durante el viaje de la pareja a Venecia, donde celebraron su cuarto aniversario de relación.

La información fue sacada a la luz por la reconocida periodista Mandy Fridmann, quien reveló que, en el marco de esta celebración, se habrían consolidado los planes de paternidad que vienen gestando desde hace un tiempo.

Dificultades y decisiones médicas

De acuerdo con los reportes, el camino hacia la paternidad no ha sido completamente fluido para la pareja, lo que los llevó a tomar decisiones preventivas:

Complicaciones para concebir: La comunicadora costarricense Adri Toval complementó la información señalando que Piqué y Clara Chía llevarían varios meses enfrentando «dificultades para concebir de forma natural».

Congelación de embriones: Ante este panorama médico, la pareja habría tomado la decisión de someterse a un procedimiento de congelación de embriones desde hace aproximadamente un año.

El objetivo: Gracias a este respaldo científico, la pareja espera superar las barreras biológicas y lograr su objetivo de convertirse en padres a lo largo de este año.

Por el momento, ni el exjugador del Barcelona ni la joven relacionista pública han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo esta información.

El antecedente: El pacto por los embriones congelados entre Piqué y Shakira

Esta no es la primera vez que el nombre de Gerard Piqué se ve ligado a tratamientos de fertilidad. En el pasado, en medio del mediático y complejo proceso de separación entre el exfutbolista y la cantante colombiana Shakira, el tema de los embriones congelados ya había salido a la luz pública como un punto clave de su historia.

De acuerdo con las revelaciones surgidas tras la ruptura, durante sus más de diez años de relación, la expareja recurrió a la ciencia médica con un objetivo claro:

Reproducción asistida: Tras el nacimiento de sus hijos Milan y Sasha, la pareja intentó convertirse en padres por tercera vez, buscando específicamente tener una niña.

Reserva biológica: Para lograrlo, se sometieron a un tratamiento de fertilidad que dio como resultado la congelación y el almacenamiento de embriones en una clínica especializada.

El acuerdo de separación y la cesión de derechos

Tras confirmar su ruptura sentimental en 2022, el destino de ese material genético formó parte de la agenda de negociación de sus respectivos equipos de abogados.

Finalmente, se dio a conocer que, como parte de los acuerdos globales de separación, Gerard Piqué habría tomado la decisión de ceder por completo a Shakira los derechos sobre dichos embriones. Con este pacto legal, el exdefensor del Barcelona renunció a cualquier potestad sobre ellos, dejando la decisión final en manos de la artista barranquillera.

Este antecedente histórico cobra una enorme relevancia en la actualidad, demostrando que la reproducción asistida ha sido una alternativa contemplada por el empresario tanto en su pasado sentimental como en su presente junto a Clara Chía.