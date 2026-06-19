Resumen: Un video grabado durante el partido de la Selección Colombia se volvió viral al mostrar el momento en que una mujer habría confrontado a su pareja por una supuesta infidelidad en público. En la escena, la discusión escaló hasta una cachetada, lo que generó sorpresa entre los presentes y múltiples reacciones en redes sociales. Hasta ahora no se conocen detalles confirmados sobre los involucrados ni sobre el origen del conflicto.

¡Con cachetada y todo! Mujer armó tremendo ‘show’ y reveló infidelidad de su novio en pleno partido de la Tricolor

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado revuelo tras mostrar un momento de tensión entre una pareja durante el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Uzbekistán. La grabación, realizada en un espacio donde varios aficionados seguían el encuentro, expone lo que habría sido un reclamo por una presunta infidelidad en medio del ambiente futbolero.

De acuerdo con las imágenes difundidas, una mujer que vestía la camiseta de la Selección Colombia llegó hasta el lugar donde se encontraba su pareja viendo el partido. Allí lo habría confrontado directamente, señalándolo por una supuesta traición y mostrando documentos impresos como parte de su reclamo.

En medio de la discusión, y ante la sorpresa de los presentes, la situación escaló rápidamente y terminó con una cachetada por parte de la mujer, hecho que quedó registrado en video y que posteriormente se viralizó en distintas plataformas digitales.

El video que desató comentarios en redes

La difusión del contenido provocó una oleada de reacciones entre usuarios, quienes han compartido el material y comentado lo ocurrido, generando debate sobre el episodio. Hasta el momento, no se han conocido detalles oficiales sobre la identidad de las personas involucradas ni una versión confirmada de los hechos.

Lo que sí se ha establecido es que la situación ocurrió mientras el partido de Colombia se desarrollaba en un ambiente de alta emoción, en el que el equipo nacional marcaba tres goles, lo que mantenía la atención de miles de aficionados.

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Sin versiones oficiales del hecho

Aunque el video ha sido ampliamente replicado, no existe confirmación adicional sobre las causas reales del enfrentamiento ni sobre si la acusación de infidelidad corresponde a hechos verificables. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de lo difundido en redes sociales.

🔴 #Urgente ¡Escena de celos en pleno partido! Circula un video donde una mujer, portando hojas con supuestas conversaciones, interrumpe a su pareja mientras veía el encuentro entre Colombia y Uzbekistán pic.twitter.com/IXYaDva2DA — Reacción Nacional (@RNacional_News) June 18, 2026

El episodio se suma a otros contenidos virales que han surgido alrededor del debut de la Selección Colombia en el Mundial, donde distintas escenas protagonizadas por hinchas han captado la atención del público digital.

Otros videos virales en torno al Mundial

En paralelo, también ha circulado otro video relacionado con aficionados colombianos en el exterior, donde una hincha fue entrevistada en medio de la celebración del partido. El clip, grabado en Ciudad de México, generó reacciones por una confusión al responder sobre el marcador del encuentro, lo que también lo convirtió en tendencia en redes.

Estos contenidos reflejan cómo el ambiente mundialista ha traspasado las canchas y se ha convertido en un fenómeno digital con múltiples historias virales alrededor de los partidos de la Selección Colombia.

Por ahora, el video de la supuesta infidelidad continúa siendo tema de conversación en plataformas sociales, donde usuarios siguen compartiendo y comentando lo ocurrido durante la jornada futbolística.