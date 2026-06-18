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    ¡Atención! Pánico por tiroteo en Times Square; la policía detiene a un sospechoso

    El perímetro de Times Square ha sido acordonado y asegurado, manteniendo una fuerte presencia policial

    Publicado por: SoloDuque

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    ¡Atención! Pánico por tiroteo en Times Square; la policía detiene a un sospechoso

    Resumen: Durante el rápido despliegue, los agentes lograron recuperar un arma de fuego en la escena.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hace pocos minutos, un incidente armado desató escenas de pánico en el emblemático Times Square de Nueva York, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
    Detalles del incidente

    De acuerdo con la información preliminar y las imágenes registradas en el lugar de los hechos, la situación fue controlada rápidamente por las autoridades locales.

    La policía de Nueva York (NYPD) logró detener a un sospechoso poco tiempo después de que se registraran las detonaciones que alteraron a la multitud.

    Durante el rápido despliegue, los agentes lograron recuperar un arma de fuego en la escena.

    Los reportes oficiales confirman que no se reportaron personas heridas a causa del tiroteo.

    El perímetro de Times Square ha sido acordonado y asegurado, manteniendo una fuerte presencia policial para garantizar la tranquilidad de los transeúntes y avanzar con las investigaciones correspondientes.

    Las autoridades continúan trabajando en el área para esclarecer los motivos detrás del altercado, pero la rápida intervención policial logró neutralizar lo que pudo haber sido una tragedia en una de las zonas más concurridas del mundo.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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