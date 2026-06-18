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Resumen: Durante el rápido despliegue, los agentes lograron recuperar un arma de fuego en la escena.

¡Atención! Pánico por tiroteo en Times Square; la policía detiene a un sospechoso

Minuto30.com .- Hace pocos minutos, un incidente armado desató escenas de pánico en el emblemático Times Square de Nueva York, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Detalles del incidente

De acuerdo con la información preliminar y las imágenes registradas en el lugar de los hechos, la situación fue controlada rápidamente por las autoridades locales.

La policía de Nueva York (NYPD) logró detener a un sospechoso poco tiempo después de que se registraran las detonaciones que alteraron a la multitud.

🇺🇸 La policía de Nueva York detuvo a un sospechoso tras registrarse disparos en Times Square, que desataron escenas de pánico. pic.twitter.com/5AwkTeyikV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

Durante el rápido despliegue, los agentes lograron recuperar un arma de fuego en la escena.

Los reportes oficiales confirman que no se reportaron personas heridas a causa del tiroteo.

El perímetro de Times Square ha sido acordonado y asegurado, manteniendo una fuerte presencia policial para garantizar la tranquilidad de los transeúntes y avanzar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades continúan trabajando en el área para esclarecer los motivos detrás del altercado, pero la rápida intervención policial logró neutralizar lo que pudo haber sido una tragedia en una de las zonas más concurridas del mundo.