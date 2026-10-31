¡Con brazalete del Inpec y moto hurtada! En plan avispa cayó hombre que debía cumplir casa por cárcel

Resumen: Un hombre que debía cumplir detención domiciliaria con brazalete electrónico del Inpec fue capturado en un operativo del plan avispa de Bucaramanga mientras manejaba una motocicleta reportada como hurtada. El alcalde Cristian Portilla publicó el video del operativo y aseguró que los controles seguirán durante todo el puente festivo.

En pleno puente festivo de Halloween, un operativo del plan avispa en Bucaramanga dejó la captura de un hombre que, pese a que debía estar cumpliendo detención domiciliaria con brazalete electrónico del Inpec, fue sorprendido por las autoridades manejando una motocicleta reportada como hurtada.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, dio a conocer el caso este sábado 31 de octubre a través de su cuenta de X, donde publicó un video del momento en que el capturado es escoltado por uniformados de la Policía en una vía de la capital santandereana.

«¡Con brazalete del Inpec y con moto hurtada! En medio del plan avispa cayó este hombre que tenía que estar cumpliendo detención domiciliaria, además de agravar la situación manejando una moto reportada como hurtada», escribió el mandatario, que sentenció: «Para esto hacemos los operativos: por la seguridad de todos».

¡Con brazalete del Inpec y con moto hurtada! En medio del plan avispa cayó este hombre que tenía que estar cumpliendo detención domiciliaria, además de agravar la situación manejando una moto reportada como hurtada. Para esto hacemos los operativos: por la seguridad de todos. — Cristian Portilla (@Cportilla40) October 31, 2026

En las imágenes, que en pocas horas superaron las 5.400 reproducciones, se observa al hombre, de quien no se ha revelado la identidad, caminando custodiado por dos patrulleros durante la noche. «Cayó en una moto hurtada», se lee en uno de los mensajes que acompañan el video publicado por el alcalde.

Foto: Captura de video.

El plan avispa hace parte del despliegue de seguridad que la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Metropolitana reforzaron para este puente festivo. Según anunciaron las autoridades, 800 policías vigilan barrios, parques, colegios y centros comerciales de la ciudad, con el apoyo de 80 uniformados motorizados y unidades del ESMAD, para prevenir desórdenes durante las celebraciones de Halloween.

El dispositivo incluye operativos en diferentes puntos de la ciudad y controles especiales para proteger especialmente a los niños que salen a celebrar. Además, desde el viernes 30 de octubre y hasta las 5:00 a.m. del lunes 2 de noviembre rige en Bucaramanga una restricción de parrillero en motocicleta entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., una medida adoptada para prevenir hechos delictivos, carreras ilegales y maniobras peligrosas en las vías durante las festividades.

El caso volvió a poner sobre la mesa la discusión por los beneficios de detención domiciliaria que reciben personas señaladas de delitos y que, como ocurrió esta vez, terminan capturadas de nuevo en la calle. El brazalete electrónico del Inpec es un dispositivo de vigilancia que se instala a condenados o sindicados que obtuvieron el beneficio de cumplir la medida en su vivienda; salir del perímetro autorizado o incumplir las condiciones impuestas por el juez puede acarrear la revocatoria del beneficio, el regreso a un centro carcelario y nuevos procesos judiciales.

En este caso, según el alcalde Portilla, la situación del capturado es aún más compleja, porque no solo estaba por fuera de su casa incumpliendo la detención domiciliaria, sino que fue hallado manejando una motocicleta que figuraba reportada como hurtada, lo que configuraría un nuevo delito.

El hurto de motocicletas es uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos en las principales ciudades del país, y por eso los operativos de registro y control sobre estos vehículos suelen intensificarse en puentes festivos, cuando aumenta la circulación en las vías.

Tras la captura, el hombre quedó a disposición de las autoridades, que deberán definir su situación jurídica en las próximas horas. Hasta el momento, ni la Alcaldía ni la Policía Metropolitana de Bucaramanga han entregado detalles sobre su identidad, el lugar exacto de la captura o los antecedentes judiciales por los que cumplía la medida domiciliaria.

Por lo pronto, el alcalde Portilla reiteró que los operativos del plan avispa continuarán durante todo el puente festivo en diferentes puntos de Bucaramanga y su área metropolitana, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bumangueses durante las celebraciones.

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