Resumen: En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la Homeland Security Investigations, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar una red de lavado de activos ligada al tráfico de migrantes, con base de operación en el Urabá antioqueño. Durante la acción fueron incautadas armas de fuego y dinero en efectivo, y los capturados quedaron a disposición de las autoridades.

¡Con armas y fajos de billetes! Caen 9 integrantes de red que lavaba dinero del tráfico de migrantes

En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Homeland Security Investigations, fueron capturadas nueve personas señaladas de pertenecer a una red criminal presuntamente dedicada al lavado de activos y a otras conductas asociadas con el manejo de recursos ilícitos.

De acuerdo con la información oficial, las investigaciones apuntan a que esta estructura estaría relacionada con el movimiento de dinero proveniente del tráfico ilícito de migrantes, con operaciones que tendrían origen en la región del Urabá antioqueño y proyección hacia Estados Unidos, donde presuntamente se realizaba la circulación de los recursos.

Red criminal bajo la lupa de las autoridades

Las autoridades indicaron que los capturados deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, cargos que serán evaluados en el proceso judicial correspondiente.

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Durante el desarrollo del operativo también se llevaron a cabo incautaciones importantes. Entre ellas se reportó la incautación de tres armas de fuego, así como una suma de dinero en efectivo que supera los 155 millones de pesos, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades competentes como material probatorio dentro de la investigación.

¡ ́ ! La @PoliciaColombia en coordinación con @HSI_HQ, capturó a nueve personas por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. La… pic.twitter.com/RCm6otKgGY — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) June 12, 2026

Según los organismos encargados, estas acciones hacen parte de una estrategia coordinada para afectar las finanzas de estructuras criminales dedicadas al tráfico de migrantes y delitos conexos, especialmente aquellas con alcance transnacional.

Finalmente, las autoridades reiteraron que los elementos materiales probatorios y las personas capturadas quedaron a disposición de la justicia, que será la encargada de definir su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones.