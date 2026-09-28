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Resumen: Un robo a mano armada quedó registrado en video en el barrio Santa Rita de Bogotá, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a unas personas en plena vía pública. Uno de los sujetos las amenazó con un arma de fuego y les quitó celulares, dinero y joyas antes de escapar junto a su cómplice. Además, se investiga una posible relación con otros hurtos registrados en el mismo sector.

¡Con arma en mano y a plena luz del día! Video capta violento atraco en el barrio Santa Rita de Bogotá

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video en Bogotá. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron captados durante un robo ocurrido en el barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda, donde una de las víctimas fue intimidada con un arma de fuego.

La grabación muestra cómo el parrillero desciende de la motocicleta y se acerca a las personas que se encontraban en la vía pública. El hombre porta un arma y la utiliza para intimidarlas mientras les exige que entreguen sus pertenencias.

Durante el asalto, las víctimas entregaron diferentes objetos de valor. Entre los elementos hurtados se encuentran celulares, dinero en efectivo y joyas.

Después de apoderarse de las pertenencias, el hombre regresó hasta la motocicleta, donde permanecía su cómplice. Ambos emprendieron la huida del lugar a bordo del vehículo.

Luego de que los dos sujetos abandonaran el sitio, una de las víctimas intentó perseguirlos para evitar que escaparan. Sin embargo, los hombres lograron tomar distancia rápidamente a bordo de la motocicleta y finalmente salieron del sector.

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El video permite observar parte de la secuencia del hurto y la posterior huida.

#BOGOTÁ. Un robo a mano armada ocurrió el pasado 05SEP, en el b/Santa Rita, loc/Puente Aranda, donde un sujeto despojó de sus joyas a una mujer antes de huir en motocicleta con su cómplice. Al parecer, estos mismos sujetos fueron los que robaron en una panadería del sector el… https://t.co/MkmWCclajC pic.twitter.com/EsAfD2Q5Lr Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 27, 2026

También se investiga una posible relación con otro hurto

De manera preliminar, la información difundida sobre el caso señala que los mismos sujetos podrían estar relacionados con otro robo ocurrido anteriormente en el sector.

Sin embargo, esta versión todavía debe ser verificada por las autoridades y no permite establecer que se trate de los mismos responsables.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial sobre una posible conexión entre ambos hechos.

El caso ocurrido en Santa Rita quedó registrado en video, una evidencia que muestra la manera en que los presuntos ladrones abordaron a las víctimas, las intimidaron y posteriormente escaparon en motocicleta.