Resumen: De acuerdo con la información revelada por el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter), una mujer identificada por fuentes internas como la encargada del arreglo personal de la ministra, figura en la nómina estatal con un cargo de alto nivel y un salario millonario.

Nuevo escándalo en el gobierno Petro: Peluquera de la Canciller tendría cargo y gana 14 millones mensuales

Minuto30.com .- La recta final del gobierno saliente de Gustavo Petro no deja de sumar polémicas. En las últimas horas, un nuevo y sonado escándalo ha sacudido los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El reconocido periodista Melquisedec Torres hizo pública una grave denuncia que involucra directamente al círculo íntimo de la actual canciller, Rosa Villavicencio.

De acuerdo con la información revelada por el comunicador a través de su cuenta de X (antes Twitter), una mujer identificada por fuentes internas como la encargada del arreglo personal de la ministra, figura en la nómina estatal con un cargo de alto nivel y un salario millonario.

Los detalles del polémico nombramiento

La protagonista de esta controversia es la psicóloga Angie Paola Valderrama Rojas. Según los datos expuestos por Torres, Valderrama no está vinculada al ministerio mediante un contrato de prestación de servicios para labores estéticas, sino que ostenta una posición estratégica dentro de la diplomacia colombiana.

Los puntos clave que han encendido las alarmas son los siguientes:

Cargo de alto nivel: Fue nombrada como asesora código 1020, grado 15, una de las posiciones más altas en el escalafón del ministerio.

Asignación salarial: Este grado salarial representa un sueldo básico mensual superior a los $14 millones de pesos.

Tiempo en el cargo: El nombramiento no es reciente; según la denuncia, Valderrama ocupa este puesto desde agosto de 2025, pero el hecho se había mantenido bajo el radar.

Sorpresa e indignación en el Palacio de San Carlos

La revelación cayó como un balde de agua fría entre los funcionarios de carrera diplomática. El periodista Torres afirmó que sus fuentes dentro de la propia Cancillería le informaron que se acababan de enterar del ostentoso nombramiento de Valderrama.

El malestar interno radica en que, según afirman los trabajadores del ministerio, a la funcionaria «todos la conocen como la persona que le arregla el cabello y demás detalles de maquillaje a la canciller Rosa Villavicencio». Además, aseguran que en su rol como presunta estilista, ha viajado en múltiples ocasiones con la ministra al exterior, gozando de los privilegios y viáticos que otorga la cartera de relaciones exteriores.

«Atentos. La peluquera de la canciller Rosa Villavicencio, ahora con un cargo de asesora de la Cancillería. Justo antes de que se vaya el gobierno», sentenció Melquisedec Torres, dejando sobre la mesa un nuevo cuestionamiento sobre la austeridad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos durante el periodo de transición gubernamental.