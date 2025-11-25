Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    ¡Aplastó una moto! Se cayó un poste de luz en la avenida 80 con Colombia y hay video

    El poste cayó justo a las afueras del almacén Rimax de la 80 con Colombia

    Publicado por: SoloDuque

    Las autoridades y personal de servicios públicos van hacia el en el sitio para acordonar la zona, evaluar los daños a la infraestructura eléctrica y proceder con el retiro del poste.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un grave incidente se registró la tarde de este martes 25 de noviembre en la intersección de la Calle Colombia con la Avenida 80 en Medellín. Un poste de energía colapsó y cayó sobre la vía pública, generando una emergencia en el sector.

    El poste cayó justo a las afueras del almacén Rimax de la 80 con Colombia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas o víctimas fatales. Sin embargo, el poste sí aplastó una motocicleta que se encontraba parqueada en el lugar, causando daños materiales.

    Las autoridades y personal de servicios públicos van hacia el en el sitio para acordonar la zona, evaluar los daños a la infraestructura eléctrica y proceder con el retiro del poste.

    poste en la 80 cayó cobre una moto y la aplastó

    Fotos: Minuto30

    Aquí más Noticias de Medellín


