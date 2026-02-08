Resumen: Abelardo de la Espriella lanzó un plan de choque para enfrentar la crisis del sistema de salud, que contempla una inversión de 10 billones de pesos y un plazo de 90 días para estabilizar la atención, garantizar el flujo de recursos y responder a las principales fallas que hoy afectan a pacientes, hospitales y prestadores de servicios en el país.

¡Con 10 billones y en 90 días! Abelardo de la Espriella propone plan de choque para enfrentar la crisis de la salud

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó una propuesta de choque para atender la crisis financiera y operativa que atraviesa el sistema de salud en Colombia. La iniciativa fue expuesta en una entrevista concedida a El Tiempo y plantea una inyección inmediata de 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de un eventual gobierno, con el propósito de garantizar la atención médica, la entrega de medicamentos y el pago oportuno a hospitales, EPS y trabajadores del sector.

De acuerdo con el aspirante, el deterioro del sistema ha generado consecuencias directas sobre los pacientes, quienes enfrentan demoras en tratamientos, falta de medicamentos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. En ese contexto, De la Espriella sostuvo que la crisis no da espera y que se requieren recursos inmediatos para evitar un mayor colapso. En sus palabras, “con 10 billones de pesos yo puedo estabilizar el sistema en los primeros 90 días”, afirmación que resume el eje central de su propuesta, según lo recogido por El Tiempo.

Recursos para atender la emergencia del sistema

El candidato explicó que los recursos necesarios para el plan de choque podrían provenir de distintas fuentes, entre ellas la Adres, el Presupuesto General de la Nación o la emisión de bonos, mecanismos que permitirían responder con rapidez a las obligaciones pendientes del sistema de salud. El objetivo, señaló, es normalizar el flujo de pagos y garantizar que hospitales y clínicas puedan seguir operando sin restricciones financieras.

La propuesta prioriza la atención a los pacientes, el suministro oportuno de medicamentos y el pago tanto a las EPS que cumplen con sus funciones como al personal médico y asistencial. Para De la Espriella, el desorden financiero es el principal factor que ha llevado al sistema a una situación crítica que, según ha advertido, ya ha costado vidas.

Cierre de la deuda y concertación con todos los actores

Más allá de la atención inmediata, el aspirante presidencial señaló que el problema estructural del sistema solo podrá resolverse con una solución financiera integral. En ese sentido, propuso convocar a todos los actores involucrados para buscar un cierre definitivo de la deuda acumulada.

En la entrevista citada por El Tiempo, De la Espriella aseguró que está dispuesto a “sentar en la misma mesa a los prestadores, a los aseguradores, a los usuarios, a los médicos y, también, a los organismos del Estado” con el fin de lograr una liquidación clara de las obligaciones pendientes. A su juicio, sin ese paso no es posible avanzar hacia una reforma profunda y sostenible del sistema de salud.

Prevención como eje de una política de Estado

En su diagnóstico, el candidato también apuntó a causas estructurales que, según él, han sido desatendidas durante años. Entre ellas, mencionó la falta de una política pública sostenida en deporte y nutrición desde la infancia, lo que ha incrementado la incidencia de enfermedades crónicas y, con ello, la presión sobre el sistema de salud.

“Si nosotros tenemos una política de Estado, no una política de gobierno, que le lleve deporte a nuestros niños y jóvenes y, que, además, les alimente bien, con una cultura en torno a una dieta sana, esos niños de hoy que no se alimentan bien y que además de eso no hacen deporte, no van a ser una carga para el sistema de salud en el futuro”, afirmó el candidato, según el diario capitalino.

Accidentalidad en motocicleta y ajustes al SOAT

Otro de los puntos abordados por el aspirante fue el impacto de la accidentalidad vial, especialmente la relacionada con motocicletas, en la congestión hospitalaria. De la Espriella advirtió que solo una parte del parque automotor de motos cuenta con SOAT, lo que agrava la presión financiera sobre el sistema de salud.

Como alternativa, propuso la creación de un seguro más económico que permita ampliar la cobertura y la implementación de “moto-rutas” en las vías existentes, con el objetivo de organizar el tránsito de motociclistas y reducir el número de accidentes.

Estabilizar primero, reformar después

Finalmente, el candidato presidencial insistió en que cualquier reforma estructural al sistema de salud debe estar precedida por una estabilización inmediata que garantice la atención de los pacientes. En ese sentido, recalcó que se necesita “plata ya para pagar lo que se debe” y asegurar el acceso a medicamentos y servicios médicos, antes de emprender transformaciones de fondo.