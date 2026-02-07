Resumen: La última encuesta de AtlasIntel sitúa a Abelardo de la Espriella como líder de la carrera presidencial con un 32,1% de intención de voto, superando a Iván Cepeda en un escenario de máxima polarización. El dato más disruptivo del sondeo es el desplome del oficialismo en su bastión tradicional, Bogotá, donde De la Espriella logra duplicar en votos a Cepeda, evidenciando un giro político sin precedentes en la capital y un desgaste profundo de las fuerzas del petrismo de cara a las elecciones de 2026.

Abelardo de la Espriella lidera la encuesta más grande realizada en el país con datos que preocupan a Petro

La más reciente encuesta de la firma AtlasIntel, revelada este sábado, ha generado un terremoto político en Colombia. Según los datos del sondeo, el abogado Abelardo de la Espriella se ha consolidado como el líder en la intención de voto para la Presidencia de la República con un 32,1%, superando por estrecho margen al senador Iván Cepeda, quien registra un 31,4%.

Sin embargo, el dato que más ha sorprendido a los analistas y que redefine la geografía electoral del país no es la ventaja nacional, sino el comportamiento de los votantes en la capital.

Bogotá deja de ser “fortín” del petrismo

Tradicionalmente considerada el corazón del voto progresista y un bastión inexpugnable para el Gobierno de Gustavo Petro, Bogotá parece estar girando drásticamente hacia la derecha. De acuerdo con los resultados detallados por regiones:

En la capital, Abelardo de la Espriella duplica en votos a Iván Cepeda, el candidato más fuerte de la izquierda.

Le puede interesar: ¡Tragedia escolar! Un estudiante de 15 años murió tras brutal riña frente a su colegio en Bogotá

Este fenómeno es inédito, dado que Bogotá fue la ciudad que impulsó las victorias definitivas del actual gobierno en 2022.

El crecimiento de De la Espriella en la capital sugiere un desgaste significativo del oficialismo en los centros urbanos y un respaldo a las posturas de “mano dura” y defensa de las libertades individuales que el abogado ha convertido en su bandera de campaña.

El pulso por la segunda vuelta

La encuesta también evaluó posibles escenarios de segunda vuelta. En un enfrentamiento directo entre los dos punteros, la moneda sigue en el aire debido al margen de error del 1%, pero la ventaja de De la Espriella en zonas clave como Bogotá y Antioquia (donde arrasa con más del 80% en su consulta interna) lo perfilan como el rival más fuerte a vencer.

Este resultado pone en alerta máxima a los sectores de izquierda, que ven cómo su “fortín” capitalino comienza a sucumbir ante el discurso del polémico abogado, quien ha logrado capitalizar el descontento ciudadano en temas de seguridad y economía.