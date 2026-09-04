Resumen: Las ACSN emitieron un comunicado tras la muerte de alias Bendito Menor afirmando que no habrá retaliaciones ni actos de violencia.

¡Apretaron el ‘freno de mano’ a la violencia! ACSN prometieron no vengar la muerte de ‘Bendito Menor’

Tras el contundente operativo desplegado por unidades de la Fuerza Pública en la ciudad de Riohacha, donde cayó abatido Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) rompieron el silencio mediante un pronunciamiento público.

El Estado Mayor de la estructura armada emitió un comunicado oficial en el que reconoció la severidad del golpe sufrido por la pérdida de su principal comandante, al tiempo que expresó sus condolencias y solidaridad con los allegados de Pérez Toncel, de su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, y dos de sus escoltas.|

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A pesar de la gravedad de los hechos registrados en la capital de La Guajira, el grupo ilegal envió un mensaje de serenidad dirigido a los habitantes de Magdalena, La Guajira, Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el documento, la cúpula paramilitar garantizó que no adelantará acciones de choque ni incursiones armadas como respuesta al despliegue oficial.

«Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones», enfatizó la cúpula del grupo armado en su comunicado, exhortando a los pobladores y a sus propias redes urbanas a evitar cualquier acto de intimidación, violencia o enfrentamiento que ponga en riesgo la tranquilidad de las comunidades rurales y urbanas del Caribe.

Finalmente, el pronunciamiento de las ACSN se dio pocas horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella reconfirmara el éxito del operativo ejecutado por comandos de la DIJIN.

Frente al panorama político y de seguridad, la organización paramilitar dejó abierta la puerta a futuros acercamientos con el Estado, señalando que los eventuales procesos de sometimiento a la justicia, desmovilización o paz deberán canalizarse mediante los marcos constitucionales e institucionales vigentes, priorizando las garantías legales y la protección integral de la población civil en la región.

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