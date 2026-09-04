Resumen: Una presunta imprudencia en carretera desató un aparatoso choque que involucró a tres automotores en el Suroeste antioqueño. La movilidad en el sector se encuentra afectada.

¡Urgente! Grave accidente en la Vía a Venecia: habría intentado adelantar a un bus y arrojó a otro vehículo a una quebrada

Minuto30.com .- Al mediodía de este 4 de septiembre, la tranquilidad en las vías del Suroeste antioqueño se vio interrumpida por un grave siniestro vial. El hecho ocurrió en la vía que conduce al municipio de Venecia, dejando un saldo de tres vehículos involucrados y un panorama de destrucción en la carretera.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, el siniestro se desencadenó por una riesgosa maniobra en la vía. El conductor de un automóvil intentó adelantar a un bus, invadiendo el carril contrario sin percatarse de lo que venía.

En ese momento, se encontró de frente contra otro carro. La fuerza del choque fue de tal magnitud que el vehículo impactado fue expulsado de la vía, terminando al fondo de una quebrada aledaña. Por su parte, el automóvil que provocó el accidente quedó sobre el asfalto con la parte frontal completamente destruida.

Vía afectada y reporte en desarrollo

A raíz de este aparatoso choque múltiple, el tránsito por este importante corredor del Suroeste antioqueño presenta graves afectaciones mientras se atiende la emergencia.

Por el momento, los organismos de socorro y las autoridades de tránsito se encuentran en el lugar de los hechos evaluando la situación. Se está a la espera de un reporte oficial que confirme el número de personas lesionadas y el estado de salud de los ocupantes del vehículo que cayó al afluente.