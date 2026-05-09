Resumen: Tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras a sus 64 años, ha cobrado gran relevancia una emotiva fotografía compartida por su hija Clemencia en marzo de 2026, considerada una de sus últimas apariciones públicas. En la imagen, el líder político aparece sosteniendo con ternura a su nieto Agustín, revelando una faceta cálida y familiar que contrasta fuertemente con la imagen de hombre de Estado rudo que proyectó durante su carrera. Esta conmovedora postal, previa al agravamiento del tumor cerebral que padeció, queda hoy en la memoria del país como el testimonio íntimo de un abuelo que encontró en su familia su mayor refugio durante el ocaso de su vida.

Revelan la que sería la última foto de Germán Vargas Lleras con vida: la imagen es conmovedora y diciente

Tras el sensible fallecimiento del exvicepresidente, se ha viralizado una emotiva imagen junto a su nieto que revela su faceta más íntima y cálida, lejos del rigor de la política.

El luto en la esfera política nacional por la muerte de Germán Vargas Lleras, ocurrida este viernes 8 de mayo a sus 64 años, ha traído consigo la añoranza de sus últimos momentos. En medio de los homenajes y análisis sobre su dilatada trayectoria, ha cobrado gran relevancia una fotografía que deja ver al exministro en un rol completamente diferente al que acostumbró al país: el de un abuelo amoroso.

La imagen, que hoy enternece a sus seguidores y contradictores por igual, es considerada una de las últimas capturas del líder de Cambio Radical antes de que su estado de salud le impidiera continuar con sus apariciones.

Lejos del atril, cerca de la familia

La instantánea fue compartida originalmente el pasado 4 de marzo de 2026 a través de las historias de Instagram de su hija, Clemencia Vargas (@clemevargas). En ella, se observa a Vargas Lleras sosteniendo con evidente ternura a su nieto Agustín.

Este retrato ha generado un fuerte impacto por varias razones:

El contraste de su figura: Durante décadas, Vargas Lleras construyó una imagen de hombre de Estado implacable, de carácter fuerte y temple rudo. Esta fotografía despoja al político de su investidura para mostrar su lado más vulnerable.

Una alegría compartida: Semanas antes de agravarse, el propio exvicepresidente había expresado públicamente lo mucho que lo ilusionaba y alegraba su nueva etapa como abuelo, una dimensión personal que siempre procuró mantener en reserva durante su vida pública.

El último adiós

La publicación de esta imagen familiar coincidió en su momento con un video promocional difundido por Cambio Radical en el marco de la contienda electoral, siendo ambas apariciones los últimos registros visuales del político bogotano antes de su retiro definitivo.

Germán Vargas Lleras libró una prolongada y silenciosa batalla contra un tumor cerebral que lo llevó a someterse a múltiples tratamientos. Hoy, más allá del legado legislativo y de infraestructura que deja en Colombia, esta última postal queda como el testimonio visual de un hombre que encontró en su familia el mayor de los refugios en el ocaso de su vida.