¡Atención! Las personas con comorbilidades podrán ser vacunadas sin estar en Mi Vacuna

El director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández, confirmó que hubo una modificación al Plan Nacional de Vacunas y que ahora las personas con Comorbilidades serán vacunados sin estar en Mi Vacuna.

“todas las personas con morbilidades priorizadas, definidas en el Decreto 630 de 2021, pueden asistir a los puntos de vacunación para ser inmunizadas, solamente presentando su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud”, aseguró el funcionario.

El funcionario aclaró que esta condición será para las personas que no hayan sido citadas o que no aparezcan en la plataforma, lo que permitirá avanzar con los pacientes que padezcan las comorbilidades priorizadas y que aún no han comenzado su esquema de inmunización.

“Esta decisión permite que sean cubiertas más rápidamente aquellas personas pendientes y permitir así a nivel poblacional reducir los mayores impactos en términos de mortalidad e incidencia de casos graves de covid-19. Esta medida es complementaria a la vacunación por edad, para la cual solo es necesario presentar el documento de identidad, sin necesidad de aparecer en la plataforma”, concluyó.

A continuación el decreto que permite la vacunación a esta población

