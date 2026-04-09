Resumen: La Delegación del Gobierno Nacional para la Paz Urbana suspendió este 9 de abril la mesa de diálogo con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, tras confirmarse el ingreso irregular de un artista a la Cárcel de Itagüí. El organismo calificó el hecho como inaceptable, aclarando que este tipo de incidentes no forman parte de las garantías del proceso, y condicionó la reanudación de la agenda de interlocución a que se esclarezcan las responsabilidades de los voceros en lo sucedido.

Como dice la canción de Nelson Velásquez, “No queda nada”: se cayó la mesa de paz en Medellín

La Delegación del Gobierno Nacional para la Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá anunció hoy la suspensión inmediata de la agenda de interlocución con los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).

La decisión se toma como respuesta a los hechos ocurridos el pasado 8 de abril en la Cárcel de Itagüí, donde se denunció el ingreso irregular de un artista al centro penitenciario, situación que fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Suspensión de los diálogos

A través de un comunicado a la opinión pública, el Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) aclaró que lo sucedido en el penal no hace parte de las garantías de funcionamiento establecidas para el proceso de paz. Ante la gravedad de los hechos, la delegación gubernamental manifestó un rechazo “contundente y categórico”.

“Suspendemos la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, sentencia el boletín oficial.

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Respaldo a las autoridades penitenciarias

La Delegación del Gobierno Nacional también expresó su total respaldo a las medidas correctivas y sancionatorias adoptadas por la Alta Dirección del INPEC tras el incidente.

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El ECSJ reiteró que el propósito fundamental de estas mesas de conversación es el desescalamiento de las violencias y el tránsito de los grupos armados hacia el Estado Social de Derecho, por lo que actos que vulneren los protocolos de seguridad carcelaria ponen en riesgo la credibilidad del proceso.

Por el momento, el futuro de las conversaciones de “Paz Urbana” en el Valle de Aburrá queda supeditado a las investigaciones que determinen cómo y bajo qué permisos se produjo el ingreso del artista al centro de reclusión de máxima seguridad.

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