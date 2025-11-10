Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bogotá por el secuestro de un comerciante, a quien intentaron raptar en una ambulancia para no levantar sospechas. Las autoridades revelaron que los delincuentes, que se hacían pasar por paramédicos, planearon el crimen durante días y continuaron con su vida tras el fallido intento, hasta que una investigación técnica permitió ubicarlos y detenerlos más de un año después.

¡Como de película! Así cayeron los falsos paramédicos que secuestraron a un hombre en una ambulancia

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia reveló en su podcast Voces de la Ciudad los detalles inéditos del secuestro de un empresario en el norte de Bogotá, ocurrido en junio de 2024, y cómo las autoridades lograron capturar a los responsables un año después.

Según el relato del agente del Gaula que lideró la investigación, la víctima fue abordada cuando se encontraba cerca de su residencia, en un día de descanso. Los delincuentes usaron una ambulancia para ejecutar el secuestro y evitar sospechas, mientras otro vehículo seguía cada uno de sus movimientos.

Las cámaras de seguridad y los videos que circularon en redes sociales mostraron el momento en que los agresores intentaron subir al empresario por la fuerza. En un acto desesperado, el hombre logró escapar, poniendo en riesgo su vida.

Las pesquisas posteriores permitieron determinar que los secuestradores habían vigilado durante días los pasos de la víctima, analizando sus rutinas, el entorno de su hogar y los movimientos de su pareja. El plan incluyó la coordinación entre los vehículos, el uso de sirenas falsas y la elección de zonas residenciales poco transitadas para ejecutar el crimen.

Gracias al trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación, se identificó que los implicados eran un paramédico y un conductor de ambulancia, contratados por un tercero para llevar a cabo el secuestro. Ambos fueron capturados en julio de 2025, creyendo que habían logrado evadir la justicia.

Las autoridades recordaron la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o sospechoso en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123, enfatizando que cada denuncia ayuda a avanzar en la lucha contra el crimen y a fortalecer la seguridad en la capital.