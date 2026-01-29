Así amaneció Medellín tras el fuerte aguacero: calles levantadas, árboles caídos y vías cerradas

Resumen: Medellín amanece con calles levantadas, árboles caídos y puntos cerrados tras el fuerte aguacero del miércoles. La quebrada La Presidenta se desbordó en Monterrey. Así está la movilidad este jueves.

Medellín amaneció este jueves 29 de enero recuperándose de las fuertes lluvias que colapsaron la movilidad de la ciudad durante la tarde del pasado miércoles, dejando calles inundadas, árboles caídos, vehículos averiados y comercios afectados por el agua.

Aunque las lluvias, acompañadas de una intensa tormenta eléctrica, se registraron en gran parte del Valle de Aburrá, las principales afectaciones se concentraron en la comuna de El Poblado, donde la quebrada La Presidenta se desbordó a la altura del centro comercial Monterrey.

A primera hora de este jueves, varios puntos de la ciudad continúan con restricciones en la movilidad mientras cuadrillas de la Alcaldía, Emvarias, Bomberos y EPM adelantan labores de limpieza de lodo, recolección de escombros y reparación de daños en la infraestructura vial.

Sector Monterrey y El Poblado: el más golpeado

La glorieta de Monterrey, uno de los puntos más críticos de la ciudad durante el aguacero, recuperó flujo vehicular en sus accesos en horas de la mañana. Sin embargo, el personal de emergencia continúa trabajando en la zona, lo que genera congestión considerable en ambos sentidos.

La Calle 10 hacia Monterrey permanece cerrada por alza del asfalto, aunque el paso de Sur a Norte ya fue habilitado. Persiste una restricción crítica en la Calle 11 con Carrera 48, justo antes de entrar a la glorieta desde el norte, debido a la socavación que dejó el desbordamiento.

Transversal Superior: vía habilitada con precaución

Buenas noticias para quienes transitan por la Transversal Superior: la vía ya fue reabierta completamente después de que cuadrillas de Bomberos y EPM terminaran de retirar los árboles y postes de energía que bloqueaban el paso en el sector de Los González.

Aunque la vía ya fluye con normalidad, las autoridades recomiendan transitar con precaución por posibles residuos vegetales en la calzada y humedad en las curvas que podrían generar deslizamientos de vehículos.

Otros puntos críticos en la ciudad

Calle 50 (Colombia) con Carrera 52: Se presenta movilidad reducida por un siniestro vial. Las autoridades recomiendan transitar con precaución.

Se presenta movilidad reducida por un siniestro vial. Las autoridades recomiendan transitar con precaución. Avenida Regional con Calle 14: Inundación sobre la vía de servicio obliga a los conductores a tomar vías alternas o circular con extrema precaución.

Inundación sobre la vía de servicio obliga a los conductores a tomar vías alternas o circular con extrema precaución. Avenida Regional altura Homecenter/Bancolombia: Tráfico lento en sentido sur-norte por sedimentación en la vía producto de las lluvias del miércoles.

Tráfico lento en sentido sur-norte por sedimentación en la vía producto de las lluvias del miércoles. Loma de Los Parra: Personal de movilidad reporta paso restringido por trabajos de limpieza tras el desbordamiento registrado ayer en la zona.

Sin víctimas mortales ni heridos

Pese a la magnitud de las afectaciones materiales, hasta el momento no se han reportado personas heridas o fallecidas como consecuencia del aguacero, según confirmaron los organismos de socorro de la ciudad.

El aguacero del miércoles en la tarde colapsó completamente la movilidad de Medellín, inundó numerosos comercios y viviendas, tumbó árboles en diferentes sectores y causó daños a varios vehículos que quedaron atrapados en las inundaciones.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus desplazamientos con tiempo adicional este jueves, eviten transitar por las zonas afectadas si no es estrictamente necesario y sigan las indicaciones del personal de tránsito desplegado en los puntos críticos.

También recomiendan estar atentos a los reportes actualizados de movilidad a través de los canales oficiales, ya que las condiciones de las vías pueden cambiar conforme avanzan las labores de limpieza y reparación.

